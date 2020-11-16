МОЗ заявляє, що дієвість карантину вихідного дня можна оцінити лише через два тижні

За словами Микичак, недотримання у деяких містах карантину вихідного дня ставить під загрозу і бізнес, який таким чином хочуть захистити

Карантин вихідного дня покликаний перервати ланцюг поширення хвороби та зменшити навантаження на систему охорони здоров’я

Дієвість карантину вихідного дня можна оцінити за динамікою госпіталізацій через два тижні. Про це на брифінгу сказала заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

«Ми оцінимо дієвість карантину вихідного дня за динамікою госпіталізації, для цього треба, щоб пройшло 10-14 днів. Після оцінки того, як діє карантин вихідного дня, ми будемо пропонувати наступні кроки, наступні рішення», ─ сказала Микичак.

Заступник міністра наголосила, що карантин вихідного дня покликаний перервати ланцюг поширення хвороби та зменшити навантаження на систему охорони здоров’я.

За словами Микичак, недотримання у деяких містах карантину вихідного дня ставить під загрозу і бізнес, який таким чином хочуть захистити.

Заступник міністра підкреслила, що в лікарнях бракує не лише лікарів, а й середнього та молодшого персоналу, а також технічного персоналу.

«Ми, медики, пропонуємо малому та середньому бізнесу, перетворювати проблеми у нові можливості... Ми просто просимо роззирнутися та знайти інші додаткові види доходу, де можна заробляти під час карантину, надаючи дистанційно послуги... Наші лікарні радо нададуть тимчасові робочі місця усім малим підприємцям, які зараз у вимушеному простої. Лікарням та центрам екстреної меддопомоги дуже потрібні сильні і здорові робочі руки - це економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні та кухні, водії, сторожі, вахтери, різнороби. Допоможіть медицині вистояти та врятувати життя кожного з нас», ─ заявила Микичак.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували постанову щодо скасування карантину вихідного дня.

Як відомо, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

Згідно з документом, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.