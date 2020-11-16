МОЗ порадив підприємцям йти працювати в лікарні

Тимчасові робочі місця, за її словами, для підприємців готові надати лікарні

Підприємцям запропонували йти працювати в лікарні

У Міністерстві охорони здоров'я України порадили підприємцям шукати додаткові джерела доходу під час пандемії. Про це на брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Микичак запропонувала малому бізнесу «перетворювати проблеми у нові можливості».

«Ми просто просимо оглянутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, – з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос, на вивіз і тому подібне», – сказала вона.

Тимчасові робочі місця, за її словами, для підприємців готові надати лікарні. Микичак зазначила, що наразі лікарні та центри медичної допомоги потребують «сильних і здорових робочих рук»: економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пральні і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробів тощо.

Нагадаємо, що МОЗ заявляє, що дієвість карантину вихідного дня можна оцінити лише через два тижні.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували постанову щодо скасування карантину вихідного дня.

Як відомо, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

Згідно з документом, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.