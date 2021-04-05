У 2021 році півсотні споживачів «Волиньгазу» здійснили реконструкцію системи газопостачання

Споживачі мають здійснювати заміну газового обладнання виключно за допомогою ліцензованих фахівців

Від початку 2021 року реконструкцію системи газопостачання здійснили 48 клієнтів АТ «Волиньгаз». У 2020 році послугою з реконструкції, яку надає газова компанія, скористались 180 клієнтів.

Реконструкція системи газопостачання – це комплекс робіт, який виконує газорозподільна компанія, якщо споживачу потрібно змінити місце розташування газового лічильника, котла, колонки, замінити обладнання на потужніше, або ж встановити додаткові газові прилади чи змінити розташування газових мереж.

Споживачі мають здійснювати заміну газового обладнання виключно за допомогою ліцензованих фахівців – самовільне втручання у систему газопостачання заборонене законом. Для того, щоб провести реконструкцію, необхідно звернутися до 104.ua Клієнтського простору із відповідною заявою.

Реконструкція передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, виготовлення проектного рішення, припинення газопостачання (оскільки відбувається втручання у газову мережу, яка функціонує). Далі відбуваються будівельно-монтажні роботи (демонтаж/монтаж мережі), перевірка на міцність, герметичність новозбудованого газопроводу, прийом в експлуатацію і пуск газу на газові прилади.

Відповідно до законодавства, підрядні організації, які мають ліцензію, можуть виконувати лише проектування та будівельно-монтажні роботи з усього спектру робіт, передбачених реконструкцією. АТ «Волиньгаз» надає комплексну послугу з реконструкції, що дозволяє значно зекономити час і кошти клієнта. Адже не потрібно самостійно контролювати усі процеси реконструкції, подавати додатково заяви, після роздільного виконання етапів робіт.

Клієнту потрібно лише один раз звернутися до 104.ua Клієнтського простору із заявою на реконстукцію, надати пакет документів і чекати, доки фахівці здійснять роботи. Персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору контролює надання комплексу послуг із реконструкції і в телефонному режимі завжди може надати інформацію про стан виконання робіт.

«Фіксованої вартості послуги реконструкції в Україні немає. Вона розраховується відповідно до проекту, індивідуально. Це пов’язано з тим, що бувають різні види реконструкції: заміна котла за ескізом або ж перенесення газопроводу. Окрім того, є процедурні особливості виконання реконструкції для фізичних та юридичних осіб», – зауважує менеджер 104. ua Клієнтського простору Ольга Руденко.

Якщо під час реконструкції потрібно замінити газові прилади, персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору допоможе підібрати енергоефективне обладнання необхідної потужності.