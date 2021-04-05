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    ArcelorMittal створює «узбережжя зеленого водню»

    нова енергія
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    Центром німецького водневого узбережжя стане місто Бремен &nbsp; - ArcelorMittal створює «узбережжя зеленого водню»

    Центром німецького водневого узбережжя стане місто Бремен

     

    Фото: euromag.ru

    Загальний обсяг інвестицій в проєкт складає близько 1,3 млрд євро

    Компанії ArcelorMittal Bremen, EWE, FAUN Group, Gasunie, swb і TenneT об'єдналися для запуску в Німеччині проєкту Clean Hydrogen Coastline («Узбережжя чистого водню»). До 2026 року партнери хочуть інтегрувати в енергосистему до 400 МВт електролізних потужностей з відповідним збереженням водню. Загальний обсяг інвестицій в проєкт складе до 1,3 млрд євро, – повідомляють Elektrovesti.

    Електролізери встановлять на майданчику електростанції swb, розташованої в Бремені, вони використовуватимуть доменний газ, який буде поставлятися ArcelorMittal. Крім того, електролізні потужності використовуватимуть електроенергію від вітрових електростанцій.

    «У північній Німеччині, вітроенергетичному регіоні, існують найкращі передумови для інтеграції водню в якості невід'ємної частини енергетичної системи і створення основи для європейської водневої економіки», – сказав генеральний директор EWE Стефан Долерит.

    Водень передбачається, зокрема, використовувати на сталеливарному заводі ArcelorMittal в Бремені. «Ми почали процес трансформації з підготовки зміни технології, щоб використовувати зелений водень у виробництві», – підкреслив генеральний директор Arcelor Mittal Bremen Райнер Блашек.

    За словами партнерів, основою стійкої водневої економіки є надійний ринок збуту зеленого енергоносія. Транспортний сектор має важливе значення для ринкових перспектив водню і, отже, швидкого поширення водневих технологій. «У нас вже є великий досвід в оснащенні сміттєвозів системами паливних елементів. Тому використання водню для інших комерційних автомобілів є нашою заявленою метою – щоб зробити вантажні перевезення кліматично нейтральними», – зазначив генеральний директор FAUN Group Патрік Херманспанн.

    Теги: газ Німеччина ринок технології водень
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