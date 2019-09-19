Переговори щодо газу були конструктивними, - Оржель



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Міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель Фото: kmu.gov.ua

Міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель прокоментував тристоронні переговори в Брюсселі

Тристоронні переговори по газу в Брюсселі були конструктивними. Про це за підсумками консультацій журналістам заявив міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель, передає РБК-Україна.

За його словами, на переговорах сторони почули один одного.

«Переговори були конструктивними, сторони чують один одного. Ми займаємо активну позицію щодо безпеки поставок газу. Україна приїхала з рішеннями, які були прийняті на Кабінеті міністрів (про анбандлінг, - ред.)», - зазначив Оржель.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. У той же час, якщо Україна не встигне впровадити норми ЄС, Росія пропонує продовжити діючий контракт на короткий термін.

На сьогоднішній зустрічі конкретні обсяги не обговорювалися, були порушені тільки правові питання.

Крім того, Єврокомісія, Росія і Україна домовилися продовжити переговори через місяць.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Україна запропонує російській стороні новий транзитний контракт на 10 років. Київ готовий підтримати позицію Європейського союзу і прокачувати по своїй ГТС щорічно 60 млрд кубометрів газу. Також передбачалося, що цей обсяг може бути збільшений ще на 30 млрд кубометрів.

Нагадаємо, наприкінці літа Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС.