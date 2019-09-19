«Нафтогаз» прокоментував підсумки газових переговорів у Брюсселі



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Газові переговори у Брюсселі, 19 вересня 2019 року

Україна передала РФ договір про транзит і дорожню карту анбандлінгу

Україна на переговорах щодо газу в Брюсселі передала Росії проект нового договору про транзит газу, а також дорожню карту анбандлінга газотранспортної системи (ГТС). Про це йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України» в Facebook.

«Нафтогаз» зазначив, що «Газпром» вперше допустив можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року, якщо вони будуть в повній мірі впроваджені в Україні до кінця поточного року.

«В рамках цього процесу українська сторона представила учасникам переговорів майбутнього відокремленого оператора ГТС України, який передав російській стороні проект договору про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем, а також стандартного договору на транспортування. Зі свого боку «Нафтогаз» передав росіянам дорожню карту дій для завершення відділення оператора ГТС (анбандлінг)», - йдеться в повідомленні.

Як вже відомо, тристоронні переговори по газу в Брюсселі були конструктивними. Про це за підсумками консультацій журналістам заявив міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. У той же час, якщо Україна не встигне впровадити норми ЄС, Росія пропонує продовжити діючий контракт на короткий термін.

На сьогоднішній зустрічі конкретні обсяги не обговорювалися, були порушені тільки правові питання.

Крім того, Єврокомісія, Росія і Україна домовилися продовжити переговори через місяць.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Україна запропонує російській стороні новий транзитний контракт на 10 років. Київ готовий підтримати позицію Європейського союзу і прокачувати по своїй ГТС щорічно 60 млрд кубометрів газу. Також передбачалося, що цей обсяг може бути збільшений ще на 30 млрд кубометрів.

Нагадаємо, наприкінці літа Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС.