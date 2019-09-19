У Брюсселі проходять тристоронні переговори щодо газу



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Тристоронні газові переговори проходять 19 вересня у Брюсселі

Газовий тріалог між Європейською Комісією, Україною та Росією відбувається у Брюсселі

У четвер 19 вересня в Брюсселі почалися переговори України, Росії та ЄС про транзит газу.

«Олександр Новак, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович і глава Міністерства енергетики та екології України Олексій Оржель проводять тристоронні консультації в форматі Росія-ЄС-Україна», - зокрема повідомили у МЗС Росії.

Перемовини зосереджуватимуться навколо таких сфер: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належна тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи.

Україна запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту.

Наприкінці літа Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС.