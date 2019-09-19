  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Брюсселі проходять тристоронні переговори щодо газу

    • Розсилка
    Тристоронні газові переговори проходять 19 вересня у Брюсселі&nbsp; - У Брюсселі проходять тристоронні переговори щодо газу
    Тристоронні газові переговори проходять 19 вересня у Брюсселі 

    Газовий тріалог між Європейською Комісією, Україною та Росією відбувається у Брюсселі

    У четвер 19 вересня в Брюсселі почалися переговори України, Росії та ЄС про транзит газу.

    «Олександр Новак, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович і глава Міністерства енергетики та екології України Олексій Оржель проводять тристоронні консультації в форматі Росія-ЄС-Україна», - зокрема повідомили у МЗС Росії.

    Перемовини зосереджуватимуться навколо таких сфер: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належна тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи. 

    Україна запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

    Угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту.

    Наприкінці літа Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС.

    Читайте також
    ЄС газ тарифи Нафтогаз України Газпром транзит Україна Олексій Оржель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ