У бюджеті-2021 на медицину для чиновників хочуть виділити 1 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже пів мільярда пропонують виділити лікарні «Феофанія»

У бюджеті передбачена окрема програма надання медичних послуг депутатам, членам Кабміну працівникам Офісу президента

Державне управління справами просить у Державному бюджеті на 2021 рік виділити 1 мільярд гривень бюджетних коштів за програмою «Надання медичних послуг медичними закладами». Це на понад 200 млн грн більше, ніж у 2020 році.

Про це йдеться у бюджетному запиті ДУС на 2021-2023 роки, а також у проєкті бюджету на 2021 рік, повідомляє StateWatch.

Метою вказаної бюджетної програми є надання медичної допомоги особам, що охороняються державою, народним депутатам, членам Кабміну, працівникам Офісу президента, апарату Верховної Ради та інших державних органів.

Загалом в системі ДУС медичні послуги надають 4 заклади.

При цьому, у 2022 році ДУС також прогнозує витрати на медицину на рівні 1 млрд грн за цією ж програмою, а в 2023 - до 1,1 млрд грн.

Майже половину запитуваних коштів, а саме 482 млн грн, ДУС пропонує виділити лікарні «Феофанія».

Іншим медичним закладам сфери управління ДУС - Науково-практичному центру профілактичної та клінічної медицини та Поліклініці №2 - пропонується фінансування на суму 332,9 млн грн. Центру превентивної медицини ДУС бюджетним запитом передбачено 20,5 млн грн.

Загалом на оплату праці та нарахування до неї ДУС планує витратити 775,6 млн грн, 409 млн з яких – працівникам «Феофанії». При проведенні розрахунків ДУС виходило з запланованого розміру мінімальної заробітної плати на 2021 рік – 6-6,5 тис. грн.

15,6 млн грн із запитуваних коштів пропонується витратити на капітальний ремонт окремих приміщень та об’єктів у будівлях лікарні «Феофанія» та Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини.

До того ж, плануються витрати в розмірі 19,9 млн грн на обладнання та інвентар; на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 60,4 млн грн; на продукти харчування – 5,3 млн грн; на відрядження – 641,6 тис. грн та багато іншого.

Загалом у медичних закладах ДУС працюють 3,5 тисяч осіб. Планується, що у 2021 році вони нададуть послуги 82,8 тисячам пацієнтів. При цьому, майже така ж кількість зазначалась у 2019 та 2020 роках, – 82,9 тис. осіб.

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