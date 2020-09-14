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    Кабмін ухвалив проєкт Держбюджету-2021

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    Кабмін ухвалив проєкт Держбюджету-2021

    До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради

    У понеділок, 14 вересня, вранці на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

    Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

    «Ухвалення проєкту бюджету урядом відбулося згідно із графіком бюджетного процесу - до 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради», - написав він.

    Крім того, уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

    «В ньому, зокрема, йдеться про необхідність заходів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень та зниження податкового боргу, а також стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання в умовах триваючих карантинних обмежень», - розповів Мокан.


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    Також Кабмін ухвалив проєкт закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» щодо врегулювання низки питань, пов'язаних із підготовкою проєкту закону про Державний бюджет України на 2021-й рік.

    Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що проєкт Державного бюджету на 2021 рік буде подано до Верховної Ради вже цього тижня.

    Кабмін Верховна Рада податки Держбюджет закон
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