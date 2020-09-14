Підвищена мінімалка, доступна медицина: що в проєкті Держбюджету-2021
Проєкт Держбюджету-2021 буде направлено в парламент до 15 вересня
Мінфін назвав пріоритети головного фінансового документа країни на 2021 рік
Одними із ключових пріоритетів проєкту Державного бюджету України на 2021 рік є доступна медицина і протидія пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Ключовими пріоритетами проекту держбюджету на 2021 рік:
- підвищена мінімальна заробітна плата;
- якісна освіта;
- доступна медицина;
- протидія пандемії та Covid-вакцинація;
- турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);
- надійна оборона та безпека;
- велике будівництво (дороги);
- зручна транспортна інфраструктура
- (нові пасажирські вагони);
- розвиток культури;
- підтримка спорту високих досягнень;
- масштабна цифровізація економіки;
- фінансово спроможні регіони.
У Мінфіні заявили, що «це бюджет можливостей для розвитку».
Як повідомлялося, 14 вересня вранці на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік».