Підвищена мінімалка, доступна медицина: що в проєкті Держбюджету-2021



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Проєкт Держбюджету-2021 буде направлено в парламент до 15 вересня

Мінфін назвав пріоритети головного фінансового документа країни на 2021 рік

Одними із ключових пріоритетів проєкту Державного бюджету України на 2021 рік є доступна медицина і протидія пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Ключовими пріоритетами проекту держбюджету на 2021 рік:

підвищена мінімальна заробітна плата;

якісна освіта;

доступна медицина;

протидія пандемії та Covid-вакцинація;

турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);

надійна оборона та безпека;

велике будівництво (дороги);

зручна транспортна інфраструктура

(нові пасажирські вагони);

розвиток культури;

підтримка спорту високих досягнень;

масштабна цифровізація економіки;

фінансово спроможні регіони.

У Мінфіні заявили, що «це бюджет можливостей для розвитку».

Як повідомлялося, 14 вересня вранці на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік».