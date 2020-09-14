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    Економіка та фінанси

    Підвищена мінімалка, доступна медицина: що в проєкті Держбюджету-2021

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    Проєкт Держбюджету-2021 буде направлено в парламент до 15 вересня - Підвищена мінімалка, доступна медицина: що в проєкті Держбюджету-2021
    Проєкт Держбюджету-2021 буде направлено в парламент до 15 вересня

    Мінфін назвав пріоритети головного фінансового документа країни на 2021 рік

    Одними із ключових пріоритетів проєкту Державного бюджету України на 2021 рік є доступна медицина і протидія пандемії коронавірусу.

    Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

    Ключовими пріоритетами проекту держбюджету на 2021 рік:

    • підвищена мінімальна заробітна плата;
    • якісна освіта;
    • доступна медицина;
    • протидія пандемії та Covid-вакцинація;
    • турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);
    • надійна оборона та безпека;
    • велике будівництво (дороги);
    • зручна транспортна інфраструктура
    • (нові пасажирські вагони);
    • розвиток культури;
    • підтримка спорту високих досягнень;
    • масштабна цифровізація економіки;
    • фінансово спроможні регіони.

    У Мінфіні заявили, що «це бюджет можливостей для розвитку».

    Як повідомлялося, 14 вересня вранці на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

    Кабмін Мінфін Верховна Рада мінімальна заробітна плата Держбюджет
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