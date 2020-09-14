У Раді зареєстрували проєкт держбюджету-2021



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Верховна Рада має розглянути держбюджет 18 вересня

Тексту законопроєкту на сайті поки нема

До Верховної Ради 14 вересня внесли проєкт Державного бюджету на 2021 рік. Відповідний законопроєкт зареєстрували в парламенті в понеділок, 14 вересня.

Тексту законопроєкту на парламентському сайті поки немає.

Як раніше повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що проєкт бюджету-2021 є реалістичним і збалансованим. Документ ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який уряд ухвалив у липні цього року.

«По суті це бюджет можливостей для розвитку економіки і підтримки наших громадян і бізнесу в умовах «перезапуску» економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби», – сказав глава Мінфіну.

18 вересня у Верховній Раді планується попередній розгляд проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

Як повідомлялося, у держбюджеті-2021 для підтримки аграріїв передбачено понад 4 млрд грн.

Нагадаємо, 14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.

Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.