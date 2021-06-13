У Чернівцях може рекордно подорожчати опалення

Тариф у Чернівцях на центральне опалення один із найнижчих в Україні

Новий опалювальний сезон у Чернівцях почнеться з нових тарифів на центральне опалення. Послуга з постачання теплової енергії підвищиться на 70%, – повідомляє «Молодий буковинець».

«Теплова енергія у Чернівцях обраховувалася у сумі 1200 грн/Гкал, запропоновано її підвищити до 2043 грн/Гкал, – пояснює директор «Чернівцітеплокомуненерго» Ігор Ніколенко.

Керівник зазначив що, це суттєве підвищення, але якщо розглядати з точки зору енергоносіїв, то воно є рівнозначне.

«Для постачання теплової енергії потрібно придбати холодну воду, електроенергію, газ. Якщо порівняємо один кубічний метр газу, який закладений у тариф, і ринкову ціну, то різниця складає 43%. Наприклад, у нинішньому тарифі закладено газ ще по чотири гривні за куб, а платимо за нього вже понад шість гривень», – пояснює Ніколенко.

Тариф у Чернівцях на центральне опалення один із найнижчих в Україні. Востаннє його підвищували у 2015 році.

«У будь-якому випадку буде новий тариф з постачання теплової енергії, – зазначає Ігор Ніколенко. – Для абонентів, які не мали лічильників, опалення обраховувалося за площею і коштувало 27,9 гривні за кв.м. Тепер такого обрахунку не буде. У всіх будинках мають встановити лічильники тепла. Наразі понад 600 будинків їх мають, 149 будинків досі не встановили. Якщо цього не зроблять, то будуть обраховувати норми гігакалорій за площею».

Розрахунки для нового тарифу наразі перевіряють, і можливі коригування щодо зменшення. Впродовж місяця обіцяють оприлюднити тариф.

Чернівчанам радять готуватися до подорожчання і робити свої будинки енергоефективними. Утеплювати будинки, замінювати вікна і двері, через які втрачається тепло, щоби взимку була можливість економити.

Нагадаємо, в Україні тарифи на опалення збільшаться на 40%. Також подорожчає і гаряча вода. Це станеться внаслідок перерахунку ціни на газ.

До слова, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн).

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