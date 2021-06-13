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    Вартість навчання на контракті в Україні: виші оновили ціни

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    Київський національний університет імені Шевченка&nbsp;входить у десятку кращих вишів України, а відповідно &ndash; і найдорожчих - Вартість навчання на контракті в Україні: виші оновили ціни
    Київський національний університет імені Шевченка входить у десятку кращих вишів України, а відповідно – і найдорожчих
    Фото: buki.com.ua

    Державні виші підняли ціни на 10% у 2020 році, у 2021 – ще на 10%

    Вищі навчальні заклади в Україні оновили вартість навчання на контракті у 2021 році. Державні виші підняли ціни на 10% у 2020 році, у 2021 – ще на 10%. Очікується, що вони зростатимуть і надалі, і у 2022 році піднімуться ще на 10%. Як змінилися плата за вищу освіту, розповіли в матеріалі «КП в Україні».

    Київський національний університет імені Шевченка (КНУ)

    Цей навчальний заклад входить у десятку кращих вишів України, а відповідно – і найдорожчих. Найбільш бюджетними спеціальностями у 2021 році стали історія, археологія, бібліотечна та архівна справа, соціальна робота – рік на контракті обійдеться в 31 000 гривень.

    Факультет Міжнародних відносин із вивченням двох іноземних мов – від 57 400 за рік. Магістратура ще дорожча – понад 70 000 на рік. Середня вартість навчання в КНУ – 44 200 на рік.

    Національний університет «Києво-Могилянська академія»

    Найдешевші факультети – екологія та біологія. Рік навчання обійдеться у 27 000. Найдорожчі факультети – міжнародні відносини, комп’ютерні науки та право – рік навчання обійдеться від 55 000 гривень. Так, у 2020 році комп’ютерні технології коштували від 40 000 на рік.

    Харківський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

    Навчання на бакалавра за спеціальностями: право, міжнародне право, економіка – від 29 925 гривень на рік. Магістратура – 38 900.

    Львівський національний університет імені Івана Франка

    Контрактникам у 2021 році доведеться заплатити від 23 642 гривень на рік за географію, історію, деякі факультети культури та мистецтв, математики, філології, філософії. Право, статистика, інженерія програмного забезпечення – від 36 255 на рік.

    Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

    Найдешевші факультети в цьому виші готують шкільних учителів математики, хімії, фізики та теплоенергетиків – від 11 300 на рік. Міжнародні економічні відносини, суспільне здоров’я, кібербезпека, комп’ютерна інженерія – від 32 900 на рік.

    Раніше вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

    Також до переліку закладів освіти, представлених у рейтингу QS World University Rankings 2022, увійшли вісім українських університетів, серед яких три виші Києві. Найвищу позицію серед українських вишів посідає Харківський національний університет ім. Каразіна (511-520 місце у світовому рейтингу). Минулоріч цей заклад був у світовому рейтингу на 477 позиції.

    Теги: екологія історія економіка ціни статистика технології навчання робота кібербезпека університет археологія
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    Вартість навчання на контракті в Україні: виші оновили ціни