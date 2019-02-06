У Харкові завтра дорожчає проїзд у громадському транспорті



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Проїзд у харківському метро із 7 лютого буде коштувати 8 грн

Відтепер за одну поїздку у підземці потрібно заплатити вісім гривень, а в наземному транспорті — шість

Проїзд у харківській підземці дорожчає на 60%, трамваї та тролейбусі - 50%. Нові тарифи для харків'ян запрацюють із 7 лютого.

Таке рішення було ухвалено 6 лютого Харківською міською радою.

Проїзд для пасажирів метрополітену відтепер буде коштувати 8 гривень, в тролейбусах та трамваях – 6 гривень.

Також метрополітен буде здійснювати перевезення пасажирів за тарифом, що діяв на момент поповнення електронної картки. Пільги зберігаються.

Як пояснюють у виконкомі Харківської міськради, подорожчання необхідне, аби привести вартість тарифу на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном та електротранспорту у відповідність з економічно обґрунтованими витратами, враховуючи зростання витрат на оплату праці, матеріали, вартості енергоносіїв та інших витрат.

За даними керівництва КП «Харківський метрополітен», за минулий рік харківська підземка отримала понад 165 млн грн збитків.

Нагадаємо, востаннє вартість проїзду в метро та електротранспорті дорожчала у березні 2018 року. Тоді вартість проїзду в харківській підземці подорожчала на 25%, на трамваї та тролейбуси – на 33%.