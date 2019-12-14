У Кабміні готують зміни щодо видачі субсидій. Чого чекати українцям



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Ухвалення таких змін дозволить пільговику в будь-який період змінити форму надання пільги

Українці зможуть в будь-який період змінити форму отримання субсидії. Відповідну заяву зробив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Про це повідомляє «Укрінформ».

За його словами, у Міністерстві працюють над внесенням змін до порядку надання пільг.

Якщо нововведення приймуть, люди зможуть змінити форму отримання пільг упродовж усього періоду опалювального сезону.

Ухвалення таких змін дозволить пільговику в будь-який період змінити форму надання пільги, якщо з якихось причин постачальник послуг несвоєчасно і неякісно виконує свою функцію.

«На сьогоднішній день цей проект постанови проходить процедуру узгодження з центральними органами виконавчої влади, ми пропонуємо, щоб з 1 січня 2020-го ті пільговики, які хочуть перейти на готівкову форму (надання пільг. – ред.), могли це зробити в будь-який момент», – зазначив заступник міністра.

Із жовтня з’явилися два варіанти отримання субсидій – у готівковій і безготівковій формах.

Готівкова має на увазі можливість відкриття рахунку в будь-якому з уповноважених банків або отримувати гроші у відділеннях Укрпошти. Раніше Ощадбанк був єдиною установою, куди перераховувалися субсидії.

Також у жовтні Кабмін збільшив розмір базової норми плати за послуги ЖКГ для одержувачів субсидій з 15% до 20% із середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Нововведення вступить в силу 1 травня 2020 року.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у 2019 і 2020 роках принцип оформлення субсидій залишиться незмінним.

Як повідомлялося у Мінсоцполітики, субсидія на комуналку вигідніша за пільгу.