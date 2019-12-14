У Кабміні готують зміни щодо видачі субсидій. Чого чекати українцям
Ухвалення таких змін дозволить пільговику в будь-який період змінити форму надання пільги
Українці зможуть в будь-який період змінити форму отримання субсидії. Відповідну заяву зробив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.
Про це повідомляє «Укрінформ».
За його словами, у Міністерстві працюють над внесенням змін до порядку надання пільг.
Якщо нововведення приймуть, люди зможуть змінити форму отримання пільг упродовж усього періоду опалювального сезону.
Ухвалення таких змін дозволить пільговику в будь-який період змінити форму надання пільги, якщо з якихось причин постачальник послуг несвоєчасно і неякісно виконує свою функцію.
«На сьогоднішній день цей проект постанови проходить процедуру узгодження з центральними органами виконавчої влади, ми пропонуємо, щоб з 1 січня 2020-го ті пільговики, які хочуть перейти на готівкову форму (надання пільг. – ред.), могли це зробити в будь-який момент», – зазначив заступник міністра.
Із жовтня з’явилися два варіанти отримання субсидій – у готівковій і безготівковій формах.
Готівкова має на увазі можливість відкриття рахунку в будь-якому з уповноважених банків або отримувати гроші у відділеннях Укрпошти. Раніше Ощадбанк був єдиною установою, куди перераховувалися субсидії.
Також у жовтні Кабмін збільшив розмір базової норми плати за послуги ЖКГ для одержувачів субсидій з 15% до 20% із середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Нововведення вступить в силу 1 травня 2020 року.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у 2019 і 2020 роках принцип оформлення субсидій залишиться незмінним.
Як повідомлялося у Мінсоцполітики, субсидія на комуналку вигідніша за пільгу.