Система монетизації пільг дала збій: киянам розповіли, коли вирішиться проблема



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Пільговики не можуть простежити рух коштів через особовий кабінет «Ощадбанку»

Кошти на пільгових рахунках для оплати комунальних послуг в особистому кабінеті «Ощадбанку» не відображаються із технічних причин. Проблема виникла у пільговиків, що отримують допомогу у безготівковій формі. Її усунуть до січня. Про це повідомили у Департаменті соціальної політики Київської міської держадміністрації.

Як пояснили у Департаменті, проблема полягає у тому, що пільговики не можуть простежити рух коштів своєї пільги через особовий кабінет «Ощадбанку», який був створений автоматично. У січні рух коштів пільги, яка надається у безготівковій формі, буде відображатися та пільговик зможе отримати розуміння, за який саме вид послуг були перераховані гроші.

Нагадаємо, із 1 жовтня всі пільгові категорії громадян були переведені на монетизовану форму виплати пільг відповідно до Постанови КМУ «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі». Пільгові категорії киян, які мають право на знижку при сплаті за житлово-комунальні послуги і отримують пільги, вже вдруге отримали квитанції зі 100% нарахувань. Постанова дала можливість отримувати пільги у грошовій формі на банківську картку пільговика (за заявою, написаною до 15 жовтня) та у безготівковій формі на особовий рахунок в АТ «Ощадбанк».

Крім того, Міністерство соціальної політики планує запровадити можливість перейти на готівкову форму отримання пільг у будь-який час. Ці зміни планується впровадити з 1 січня 2020 року.

Порядок розрахунку пільги залишився практично незмінним. Розмір пільги розраховує щомісяця орган соціального захисту населення, виходячи з розміру знижки, на яку має право пільговик згідно з законом. На суму пільги також впливатимуть ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та державні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

При безготівковій формі виплати пільг частину платежів за послуги ЖКГ за пільговика здійснює «Ощадбанк», решту пільговик сплачує самостійно.

Перерахування надавачам послуг суми безготівкової форми виплати пільги відбувається не пропорційно (у відсотках за кожну послугу), а у певній послідовності за пріоритетним принципом: постачання теплової енергії; постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення; постачання гарячої води; централізоване водопостачання; централізоване водовідведення; постачання та розподіл електроенергії; постачання та розподіл природного газу; поводження з побутовими відходами; послуги з управління багатоквартирним будинком; внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку. Якщо сума пільги достатня – вона покриє всі 100% послуг, а якщо ні – то будуть оплачені ті послуги, на які вистачить коштів. Послуги, за які потрібно буде доплатити, «Ощадбанк» надсилатиме в СМС-повідомленнях власникам пільг із вказаним розміром доплати за кожну.

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року пільгу на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі отримали 2509 киян на суму 2,168514 млн грн. Поряд із тим, 127 229 пільговиків отримують пільгу в безготівковій формі, обсяг коштів складає 81,387520 млн грн.

Кількість домогосподарств в Києві, яким в жовтні нарахована субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, у порівнянні з минулим сезоном скоротилася на 46% до 75 тисяч.

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