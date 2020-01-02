У Кабміні переконані, що Україна більше не сяде на російську «газову голку»



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«Газпром» гратиме в Україні виключно за європейськими правилами та нормами, заявив Дмитро Кулеба

Віцепрем'єрміністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що Україна ще не готова для повернення до прямих постачань газу з Росії і має намір це робити тільки в рамках загальноєвропейського енергетичного ринку та за його правилами.

«Я вважаю, що ми ще не дозріли для повернення до прямих постачань. Але питання навіть не в цьому. Моя мета як віцепрем'єрміністра з євроінтеграції полягає в тому, щоб газовий ринок України функціонував виключно на підставі норм Європейського союзу, Третього енергетичного пакета, і щоб наша енергетика була інтегрована в європейську енергетику. Ніде в правилах Євросоюзу не написано, що ти не повинен купувати газ у певної країни», - повідомив Кулеба в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

На його думку, питання в тому, щоб РФ більше ніколи не використовувала газ як інструмент шантажу або корумпованості національних еліт, як це було всі попередні роки незалежності до 2014 року.

«Тому, коли ми створимо цілісний енергетичний газовий ринок за нормами ЄС, ми не можемо заборонити компаніям купувати газ у «Газпрому» відповідно до їхніх домовленостей, але «Газпром» гратиме в Україні виключно за європейськими правилами та нормами. Він не матиме монополії, не матиме можливості нав'язувати свої умови, підкуповуючи чиновників, він буде одним із гравців», - додав віцепрем'єр.

Він зазначив, що в 2014 році Україна була найбільшим клієнтом «Газпрому», й висловив переконання, що вже ніколи не буде цього, оскільки диверсифікація ринків і функціонування газового ринку в нормах Євросоюзу не дозволить цьому статися.

«Хтось купуватиме безпосередньо в «Газпрому», значить, так буде. Можливо, теоретично, «Нафтогаз» купуватиме безпосередньо в «Газпрому» на певному етапі, але виключно в рамках ринкових механізмів, без корупції, шантажу та без «газової голки». Я переконаний, що все це ми залишимо позаду», - наголосив Кулеба.

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