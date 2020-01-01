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    США назвали угоду про транзит газу значним досягненням України

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    США назвали угоду про транзит газу значним досягненням України

    Штати вітають Україну з укладанням угоди з РФ щодо транзиту газу

    Сполучені Штати Америки вітають підписання контрактів щодо транзиту російського газу до Європи українською газотранспортною системою.

    Про це повідомляє пресслужба посольства США у Facebook.

    «Вітаємо Україну з укладанням угоди з Росією щодо транзиту газу та отриманням 2,9 млрд доларів за Стокгольмським арбітражем. Це значні досягнення», - йдеться у дописі.

    Нагадаємо, 30 грудня Україна та Росія підписали контракт на транзит газу на 5 років: упродовж 2020 року буде прокачано 65 млрд кубометрів, а у період з 2021 по 2024 - 40 млрд кубометрів газу щороку.

    Як повідомлялося раніше, українська сторона розраховує на збільшення обсягів транзиту газу з РФ до 75 млрд кубометрів на рік.

    Окрім того, за словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, підписані з «Газпромом» документи не передбачають підвищення ціни на транзит газу на гарантовані мінімальні обсяги його прокачки.

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      Росія енергетика США газ політика транзит посольство Україна
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