До кінця опалювального сезону ціна газу становитиме 8 гривень за один кубометр



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До кінця опалювального сезону українці сплачуватимуть за газ за фіксованою ціною Фото з відкритих джерел

В зимовий період діятиме фіксована ціна на блакитне паливо

З нового року ціна на газ в Україні зросла з 5878 гривень до 6600 гривень за одну тисячу кубометрів. Зазначені ціни не включають вартість транспортування палива. Про те, що фіксована вартість газу для населення становитиме близько близько 8 грн за одну тисячу кубоментрів ще у листопаді 2019 року заявляв прем'єрміністр Олексій Гончарук.

Як відомо, з 1 січня уряд припинив регулювати ціни на газ для населення, які раніше утримував на певному рівні, компенсуючи постачальникам різницю з ринковими цінами. З 2020 року ціна визначається, виходячи зі світових цін на паливо з урахуванням вартості транспортування.

Так звана гарантована ціна в 6600 грн за одну тисячу кубометрів буде діяти до кінця опалювального сезону.

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