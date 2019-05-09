У Кабміні впевнені, що Україна отримає транш МВФ цього року



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Наприкінці травня представники МВФ приїдуть в Україну

Україна має всі шанси виконати необхідні умови за програмою Міжнародного валютного фонду Stand By для отримання другого траншу, але для цього потрібна взаємодія принаймні трьох гілок влади – уряду, президента й Верховної Ради.

Такий коментар озвучила під час перебування з візитом у Вашингтоні віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Я мала зустріч із представниками МВФ. Наприкінці травня вони готуються до візиту (в Україну – ред.) для проведення огляду щодо виконання умов діючої програми (співпраці з МВФ – ред.) і нашої готовності для отримання другого траншу»,- зазначила український урядовець.

Вона підкреслила, що в розмові з представниками Фонду їй ніхто не висловлював позицій, що Україна може не отримати жодного з двох запланованих на 2019 рік траншів.

«Мені не висловлювали такої думки, але це залежатиме від того, як ми справимося з тими структурними маяками, які закладені в наших домовленостях. І тут залежить дуже багато як раз від цієї тристоронньої співпраці – між урядом, президентом і парламентом», - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

У цьому зв'язку віце-прем'єр-міністр наголосила, що насправді часу залишилось не так багато.

«Я думаю, що для нас важливо максимальну кількість рішень, які потребують, у тому числі, участь парламенту, прийняти приблизно до кінця червня – початку липня», - зазначила урядовець.

У такому разі, за її словами, це «дає нам шанс, що ми виконаємо умови меморандуму і отримаємо черговий транш».

Віце-прем'єр-міністр підкреслила, що від продовження співпраці з МВФ залежить і подальша взаємодія України з іншими міжнародними фінансовими організаціями, і здатність вчасно розрахуватися з виплатами по кредитах. Тому, наголосила вона, «існує спільний інтерес усіх гілок влади, щоб Україна впоралась з тими викликами, які ми маємо».

Як відомо, у Національному банку очікують на приїзд місії Міжнародного валютного фонду до Києва в середині травня.

Як повідомлялося, нова програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by, розрахована на 14 місяців, передбачає виділення трьох траншів. Два з них, на загальну суму 2,6 млрд дол. США, мають надійти до НБУ в травні та листопаді 2019 року. Суми запланованих траншів для України цьогоріч однакові – по 1,3 млрд дол. США.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш МВФ за новою програмою stand-by.

Нагадаємо, Нацбанк знизив облікову ставку на 0,5 процентних пункти до 17,5% річних вперше за два роки.

Джерело: Укрінформ