Стала відома мета візиту в Україну експертів МВФ

Експерти МВФ, які наступного тижня прибудуть в Україну, не є оціночною місією

Група експертів МВФ, які мають намір наступного тижня відвідати Київ, не є оціночною місією в рамках чергового перегляду програми розширеного фінансування EFF для України. Представники Фонду зосередяться на обговоренні технічних питань, відповіли на інформаційний запит «Укрінформу» в Міжнародному валютному фонді. «Йоста Люнгман



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Міжнародний валютний фонд

Експерти МВФ, які наступного тижня прибудуть в Україну, не є оціночною місією

Група експертів МВФ, які мають намір наступного тижня відвідати Київ, не є оціночною місією в рамках чергового перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.

Представники Фонду зосередяться на обговоренні технічних питань, відповіли на інформаційний запит «Укрінформу» в Міжнародному валютному фонді.

«Йоста Люнгман (постійний представник МВФ в Україні – ред.) дійсно виступив із заявою про те, що невелика команда співробітників МВФ відвідає Київ 12-16 лютого», - підтвердили у Фонді.

При цьому, було підкреслено, що експерти МВФ відряджаються «для технічних обговорень з представниками української влади».

Як зауважили в МВФ, «це не оціночна місія в рамках перегляду (програми МВФ – ред.); терміни для (відправлення – ред.) оціночної місії ще не встановлені».

Нагадаємо, команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 12 по 16 лютого.

5 лютого Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду наступний платіж по основній сумі кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на $375 млн.

Як відомо, у 2018-2020 роках уряд та НБУ мають сплатити за зовнішніми боргами понад $16 млрд.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко очікує на транш МВФ у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов’язань.

Проте, він заявив, що Україна може піти на поступки МВФ щодо ціни на газ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду у червні 2018 року.

У МВФ назвали умови завершення четвертого перегляду програми фінансування МВФ для України та виділення траншу кредиту.