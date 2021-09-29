У Китай відправили перший вантажний український потяг (фото)

Контейнерному поїзду Україна – Китай потрібно буде проїхати територією низки держав

У вівторок, 28 вересня, з України до Китаю вирушив перший вантажний контейнерний поїзд. Вантажний поїзд до Китаю виїхав з київської залізничної станції «Ліски», повідомила пресслужба Державної митної служби України.

На думку глави відомства Павла Рябікіна, запуск першого експортного напрямку контейнерних перевезень із України в Китай може стати поштовхом для поглиблення митного співробітництва.

«Перш за все, у створенні нових механізмів взаємодії митниць Китайської Народної Республіки та України у питаннях подолання транскордонної злочинності, спрощення митних процедур і спрощення процедур торгівлі», – сказав чиновник.

Контейнерний поїзд виїхав із Києва в Сіань. До складу потяга входять 43 контейнери.

Співробітники Київської митниці оформили перші експортні товари в Китай.

«Поїзд подолає шлях довжиною майже 10 тис. км територією чотирьох країн. Експортний вантажопотік відпрацьовувався протягом останніх трьох місяців із урахуванням досвіду, здобутого під час перевезень імпортних товарів контейнерними поїздами, які курсують між містами Китайської Народної Республіки та Києвом», – додали в митній службі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2020 року до Києва на станцію «Ліски» прибув перший контейнерний поїзд з Китаю за новим маршрутом: КНР – Казахстан – Росія – Білорусь – Україна.

У складі вантажного поїзда знаходився 41 контейнер. Поїзд був у дорозі 19 діб.

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