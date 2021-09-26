У США внаслідок сходження поїзда з рейок постраждали десятки людей, є загиблі (відео)

Empire Builder зійшов з рейок у суботу, 25 вересня, о 16:00 за місцевим часом в районі містечка Джоплін

На момент аварії у потязі було близько 150 пасажирів і 13 членів екіпажу

Щонайменше троє людей загинули, коли пасажирський потяг Empire Builder компанії Amtrak, що курсує між Сіетлом і Чикаго, зійшов з рейок у північній частині штату Монтана неподалік від кордону з Канадою. Про це повідомляє NYT.

Влада заявила, що щонайменше три людини загинули і ще 50 отримали поранення.

Amtrak повідомив, що інцидент стався близько 16:00. за місцевим приблизно в 322 км на північ від острова Хелена. На борту знаходилися близько 141 пасажирів і 16 членів екіпажу.

Поїзд складався з двох локомотивів і 10 вагонів.

«Amtrak працює з місцевою владою над транспортуванням і безпечною евакуацією всіх постраждалих», – йдеться в заяві залізничної служби.

Тим часом в офісі шерифа округу Ліберті підтвердили загибель трьох людей.

Аманда Фрікель, координатор служб екстреної допомоги і лих округу Хілл, заявила в інтерв’ю, що «більше 50 осіб отримали поранення».

Вона сказала, що рятувальники з шести округів прибувають на місце події і що п’ять лікарень були готові прийняти поранених пасажирів. За її словами, поруч також стояло декілька медичних вертольотів.

«Всі, хто живі, були визволені з місця аварії», – сказала Фрікель.

Посадові особи евакуювали людей, котрі вижили, в два різних місця і проводили їхній підрахунок. Співробітники служби екстреної допомоги планували розмістити людей в готелях, як тільки їхні медичні потреби будуть задоволені.

Нагадаємо, 25 вересня «Укрзалізниця» внесла зміни до графіка та маршруту поїздів через карстовий провал на залізничній ділянці Новоселиця-Мамалига. Ситуація на пошкодженій ділянці залишається складною та, як кажуть у компанії, потребує комплексного рішення.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області на залізничному перегоні Новоселиця – Мамалига сталося повторне просідання ґрунту. Раніше таке ж провалля зафіксували на цьому перегоні 20 вересня. Однак вже через 12 годин відновили рух потягів.