На виставці в Польщі представлений водневий поїзд компанії Alstom

На одній водневої заправці електропоїзд може подолати 1000 км

У рамках міжнародної залізничної виставки Trako-2021 вчора, 22 вересня, відбулася офіційна презентація в Польщі першого у світі поїзда на водневих паливних елементах з досвідом комерційної експлуатації Coradia iLint, – повідомляють Elektrovesti.

Це один з перших двох передсерійних водневих поїздів французької машинобудівної компанії Alstom, які раніше тестувалися в Німеччині та були презентовані в ряді європейських країн. Coradia iLint може розвивати швидкість до 140 км/год, а однієї водневої заправки, як показав досвід тестової комерційної експлуатації, вистачає приблизно на 1000 км.

Як зазначив керуючий директор Alstom у Польщі, Україні та країнах Балтії Славомир Налевайка, зацікавленість до запуску водневих поїздів проявляє Поморське воєводство, оскільки там інфраструктура найбільш підготовлена до використання поїздів на такому виді палива.

Електропоїзд Alstom Coradia iLint розроблений спеціально для використання на неелектрифікованих лініях, як альтернатива дизельним поїздам. У компанії відзначають, що заміна одного дизельного регіонального поїзда на один водневий знизить річний еквівалент викидів вуглекислого газу на кількість, еквівалентну викидам 400 автомобілів.