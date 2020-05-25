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    У світі

    Китай планує здійснити космічну місію на Марс у липні

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    <span>Відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів</span> - Китай планує здійснити космічну місію на Марс у липні
    Відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів
    Фото: AFP/NASA

    Місія передбачатиме висадку на планеті дистанційно керованого робота

    Китайська програма з освоєння Марсу «Тяньвень» має на меті вийти на орбіту Червоної планети й дослідити її поверхню за допомогою робота. передає AFP.

    «Цей великий проєкт рухається вперед за планом, і ми поставили за мету запустити його в липні», — йдеться в заяві CASC.

    За оцінками, аби дістатися Марсу, «Тяньвеню» знадобиться кілька місяців: відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів.

    Варто зазначити, що США вже здійснили чотири дослідницьких місії на Марсі й мають на меті запустити п’яту вже цього літа. Вона має прибути десь у лютому 2021 року.

    А Об’єднані Арабські Емірати запустять свою першу космічну місію на Марс 15 липня — із космодрому в Японії.

    Китай із 2003 року активно розвиває власну космічну програму. На початку 2019 року Національне космічне агентство Китаю повідомило про успіх місії «Чанґ’е-4» — першу у світі посадку на темний бік Місяця (той, який не видно з поверхні Землі).

    До 2030-х років Китай планує побудувати власну базу на південному полюсі супутника Землі.

    КНР прагне налагодити співпрацю з іншими космічними агентствами в інших країнах. Утім США відмовляються це робити з міркувань національної безпеки.

    Китай
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