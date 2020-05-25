Китай планує здійснити космічну місію на Марс у липні
Місія передбачатиме висадку на планеті дистанційно керованого робота
Китайська програма з освоєння Марсу «Тяньвень» має на меті вийти на орбіту Червоної планети й дослідити її поверхню за допомогою робота. передає AFP.
«Цей великий проєкт рухається вперед за планом, і ми поставили за мету запустити його в липні», — йдеться в заяві CASC.
За оцінками, аби дістатися Марсу, «Тяньвеню» знадобиться кілька місяців: відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів.
Варто зазначити, що США вже здійснили чотири дослідницьких місії на Марсі й мають на меті запустити п’яту вже цього літа. Вона має прибути десь у лютому 2021 року.
А Об’єднані Арабські Емірати запустять свою першу космічну місію на Марс 15 липня — із космодрому в Японії.
Китай із 2003 року активно розвиває власну космічну програму. На початку 2019 року Національне космічне агентство Китаю повідомило про успіх місії «Чанґ’е-4» — першу у світі посадку на темний бік Місяця (той, який не видно з поверхні Землі).
До 2030-х років Китай планує побудувати власну базу на південному полюсі супутника Землі.
КНР прагне налагодити співпрацю з іншими космічними агентствами в інших країнах. Утім США відмовляються це робити з міркувань національної безпеки.