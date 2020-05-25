Китай планує здійснити космічну місію на Марс у липні

Відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів

Відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів

Місія передбачатиме висадку на планеті дистанційно керованого робота

Китайська програма з освоєння Марсу «Тяньвень» має на меті вийти на орбіту Червоної планети й дослідити її поверхню за допомогою робота. передає AFP.

«Цей великий проєкт рухається вперед за планом, і ми поставили за мету запустити його в липні», — йдеться в заяві CASC.

За оцінками, аби дістатися Марсу, «Тяньвеню» знадобиться кілька місяців: відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів.

Варто зазначити, що США вже здійснили чотири дослідницьких місії на Марсі й мають на меті запустити п’яту вже цього літа. Вона має прибути десь у лютому 2021 року.

А Об’єднані Арабські Емірати запустять свою першу космічну місію на Марс 15 липня — із космодрому в Японії.

Китай із 2003 року активно розвиває власну космічну програму. На початку 2019 року Національне космічне агентство Китаю повідомило про успіх місії «Чанґ’е-4» — першу у світі посадку на темний бік Місяця (той, який не видно з поверхні Землі).