У Мінсоцполітики запевнили: рішення про підвищення цін на газ поки немає



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Зараз тривають переговори про оптимальну ціну на газ

Рішення про підвищення цін на газ попередньо немає. Про це у «Вечірньому праймі» на «112 Україна» повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«Станом на цю хвилину, наскільки мені відомо, поки такого рішення немає. Взагалі Фонд (МВФ) вимагає введення в дію постанови Кабміну, яку було затверджено. Якщо перерахувати ціну газу за формулою, яка там є, то з нинішніх 6,95 ціна на газ мала би бути майже 11 грн за 1 куб. м, це майже на 50% більше», – зазначив Рева.

Він додав, що у МВФ вважають ключовими дві позиції: створення Антикорупційного суду і досягнення імпортного паритету в ціні на газ внутрішнього видобутку з тим, що імпортується в Україну.

«Вони (МВФ) вважають, що для того, щоб ринок працював, має бути зруйнована монополія. Поки «Нафтогаз», умовно кажучи, продає газ усередині країни нижче, ніж це могли би зробити імпортери, у нас ринку газу не буде, тому що тут завжди буде той, хто має можливість продавати дешевше. Тому це одна з умов для демонополізації ринку газу, для створення умов для ринку газу - саме досягнення такого паритету. Ми сьогодні знаходимося в переговорному процесі, який стосується того, що означає цей паритет у ціновому вираженні. Яка буде реальна ціна навіть на сьогоднішній момент - ведуться переговори... В переговорах про ціну на газ я не беру участі», – додав Рева.

Нагадаємо, що 23 серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ для населення — це зобов'язання, яке взяла на себе Україна і яке має бути виконаним.

Також повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення видавати субсидію лише тим споживачам, що мають встановлені газові лічильники. Водночас, в уряді спростували цю інформацію та повідомили, що зняли з порядку денного розгляд цього рішення.

Як зазначається, на засіданні 22 серпня, Кабмін доручив виконувачці обов’язків міністра фінансів Оксані Маркаровій розпочати підготовку до отримання п’ятого траншу від МВФ. Зокрема, мова йде про процес підписання векселів на користь фонду, які необхідні для зарахування траншу.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня.

Наразі співпраця з Міжнародним валютним фондом не відбувається через відсутність компромісу з ключових вимог фонду до України для отримання траншу. А саме, йдеться про зрівняння цін на газ для населення та для промисловості, а також про збалансування державного бюджету України так, щоб дефіцит не перевищував 2,5% від ВВП.