В Одесі жінка до смерті побила колишнього чоловіка качалкою (відео)



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Жінці вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України

В Одесі затримали 40-річну жінку за підозрою у вбивстві колишнього чоловіка під час святкування Нового року.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

«Жінка запросила на Новий рік колишнього чоловіка, з яким після розірвання шлюбу підтримувала дружні стосунки. У розпал святкування виникла суперечка, під час якої господиня схопила дерев’яну качалку і побила нею гостя по голові. Від отриманих травм 43-річний чоловік помер на місці», – йдеться в повідомленні.

Водночас жінка зателефонувала на спецлінію «102» і повідомила про «домашнє насильство» над нею. Приїхавши за викликом, в квартирі заявниці правоохоронці виявили небіжчика з розбитою головою і господиню в закривавленому одязі. Також правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя злочину – качалку та інші речові докази.

40-річну підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Її дії слідчі кваліфікували як умисне вбивство.

Жінці вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, у новорічну ніч в Одесі відбулася погоня зі стрільбою.

Як повідомлялося, в Ізмаїлі правоохоронці затримали групу крадіїв.