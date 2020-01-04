На Київщині чоловік намагався продати комплектуючі до військового літака



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Зловмисник намагався збути товари військового призначення, зокрема, комплектуючі до штурмовика Су-25

Під час обшуку у чоловіка знайшли частини до військової техніки на понад 1 мільйон доларів

В Узині затримано чоловіка, який намагався збути товари військового призначення, зокрема, комплектуючі до штурмовика Су-25. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області.

«При спробі збуту партії товарів військового призначення (комплектуючих до винищувача СУ-25) викрито мешканця міста Узин. Під час обшуків в орендованому зловмисником приміщенні вилучено запасні частини до військової техніки на понад 1 мільйон доларів США, викрадених з військових частин», – йдеться в повідомленні.

Інші подробиці поки не повідомляють.

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