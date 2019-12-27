Громадянко, поверніть субсидію! Соціальний землетрус в Україні соціалка

Кількість громадян України, які отримують субсидії, скоротилася до 3 млн малюнок: hromadske.ua

Влада продовжує скорочувати армію отримувачів субсидій, декого навіть примушують повертати гроші

Проти пенсіонерки на Тернопільщині відкрили кримінальне провадження за шахрайство. Мовляв, жінка отримувала пільгу на опалення будинку – 20 тис. гривень, а сама у той же період купила квартиру. Згодом з`ясувалося, що житло придбав син, а оформив його на матір, яка не вказала цей факт у декларації.

Такі історії сьогодні не дивина. Громадяни масово отримують вимоги повернути державі раніше надані субсидії на компенсацію оплати за комунальні послуги. Багато таких випадків потрапляють на шпальти газет.

Випадок на Полтавщині. «Маємо причеп 2015 року випуску. Але через необачність, а, можливо, й через незнання, не подали його в декларації на субсидію в 2018 році. Тепер вимагають повернути виплати з субсидії. Чи можна вирішити це питання, додавши документи про оплату причепа до комісії, чи на повернення коштів вже не варто сподіватися?», - звернулася на урядовий портал пані Юлія.

І ось що громадянка прочитала у відповідь:

«На субсидію впливає не сам факт наявності транспортного причепа, а його вартість. Адже він може коштувати 4 тис грн, а може й 154 тис грн – причеп для вантажного автомобіля, наприклад.

Тому власникам таких транспортних засобів варто звертатися в комісію з питань призначення житлових субсидій, надавати відповідні документи про вартість купленого причепа і розраховувати допомогу у сплаті житлово-комунальних послуг».

Подібних прикладів десятки тисяч.

Щоб у пільговика не забрали отриману субсидію назад, необхідно дотримуватися встановлених вимог. Якщо в період отримання житлової субсидії у вас з’явився транспортний засіб з датою випуску до 5 років, було придбано майно, товари або сплачено послуги на суму понад 50 тис. грн, змінився склад сім’ї, набір житлово-комунальних послуг, чи з’явились доходи від оренди квартири - слід повідомити про це орган, що призначив субсидію. І зробити це потрібно протягом 30 календарних днів. Не дадуть субсидії і тому, хто має велику житлову площу чи борг за комуналку.

Якщо загальна сума заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг перевищить 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн) - субсидію призначено не буде. Заборгованість слід сплатити або укласти договір про її реструктуризацію, а якщо ви з нею не згодні - оскаржити у судовому порядку. Але навіть за наявності боргу субсидія може бути призначена рішенням комісії у виняткових випадках з урахуванням конкретних обставин - варто проконсультуватися у місцевому управлінні соціального захисту населення.

Виявляти відхилення від встановлених владою критеріїв щодо призначення субсидій стало значно простіше після того, як Мінсоцполітики створило Єдиний реєстр субсидіантів. Перевірки посиляться зі вступом у дію закону «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», який Верховна Рада ухвалила 3 грудня 2019 року, а 18 грудня документ підписав президент Володимир Зеленський. Закон врегульовує здійснення верифікації (тобто перевірки) та моніторингу державних виплат в Україні.

Мінфін влаштовує облави

«Закон систематизує всю нормативну базу, яка до цього формувалася у вигляді постанов Кабінету міністрів, окремих рішень Мінфіну, спільних протокольних рішень Міністерств фінансів і соціальної політики. Тепер є єдиний закон, який передбачає процедуру верифікації. Але по суті нічого не змінилося. Міністерство фінансів визначено адміністратором системи, в якій звірятиметься інформація з різних джерел», - повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

«Жодних штрафів, навіть при неправильному заповненні документів або неправомірному отриманні субсидій, сьогодні немає. Ці міфи навколо програми житлових субсидій поширюються відколи діє відповідна програма», – запевнив чиновник. За його даними, звірка інформації передбачає формування рекомендацій, на підставі яких потім встановлюються факти порушень. «В разі, якщо буде доведено, що громадянин свідомо задекларував недостовірну інформацію, визначається розмір надмірно виплачених коштів і ця сума має бути повернена до державного бюджету», - розповів заступник міністра.

Чи багато таких випадків виявлено цього року? З таким питання звернувся «Главком» до чиновника. Відповідь лаконічна: «трапляються».

Закон визначає три основні етапи верифікації:

превентивна верифікація – здійснюється при зверненні фізичної особи за призначенням за державними виплатами;

– здійснюється при зверненні фізичної особи за призначенням за державними виплатами; поточна верифікація – здійснюється під час надання державних виплат фізичним особам;

– здійснюється під час надання державних виплат фізичним особам; ретроспективна верифікація – здійснюється після завершення надання державних виплат фізичним особам.

Соціальні інспектори перевіряють достовірність наданих відомостей, що впливає на право та розмір житлової субсидії. Перевірка здійснюється шляхом звірки даних з державними реєстрами, зокрема щодо наявності квартир, будинків, транспортних засобів тощо. Також у виключних випадках може бути здійснено обстеження матеріально-побутових умов проживання домогосподарства.

З 1 жовтня в Україні почав діяти новий механізм фінансування житлових субсидій (малюнок: hromadske.ua)

Отримувачів субсидій стало менше

«Главком» писав про те, що нова урядова програма житлових субсидій почала діяти з 1 травня 2018 року. І якщо раніше субсидію автоматично перепризначали на новий період раз на рік - у травні - і окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період, то тепер це відбувається двічі на рік – у травні і жовтні. Головна відмінність у тому, що тепер отримувачам потрібно вказувати дохід від здачі квартири в оренду, отриманих за кордоном доходів, та й навіть прибутки від здачі молока. Тобто нова програма передбачає жорсткіший контроль уряду за доходами і матеріальним станом отримувачів субсидій з метою скорочення видатків у державному бюджеті.

З 2015 по 2017 роки обсяг фінансування субсидій для населення з держбюджету зріс з 8 млрд до 61 млрд грн, а потім фінансування почали скорочувати. «У 2019 році законом про держбюджет було передбачено 55,1 млрд грн. Але з урахуванням того, як завершився опалювальний період минулого року, в травні ця сума була відкоригована, і відповідно на 2019 рік передбачено 47,1 млрд грн. Цієї суми достатньо. Наприклад, у листопаді профінансовано всі 100%, жодної перехідної якоїсь заборгованості не буде», - повідомив «Главкому» Музиченко.

Чиновник додав, що на 2020 рік на фінансування субсидій та пільг передбачено суму трішки більшу, ніж 47,5 млрд грн. «Цього також абсолютно достатньо, щоб забезпечити в повному обсязі фінансування пільг і субсидій», - переконаний Музиченко.

Головна мета досягнута: завдяки новій програмі житлових субсидій в 2019 році кількість домогосподарств, які отримували субсидії, скоротилася до 3 млн, тоді як у 2018 році було 4 млн, а в 2017-му - понад 8 млн – це більша половина від загальної кількості домогосподарств України.

До речі, якщо хтось не оформив субсидію на цей опалювальний сезон, за нею ще можна звернутись до кінця грудня, і отримати відшкодування за весь опалювальний період – з жовтня по квітень-2020. Якщо ж звернетесь за субсидією у січні, то вона нараховуватиметься лише з початку 2020 року.

За даними Мінсоцполітики, в листопаді цього року відбулась 100% виплата усіх субсидій 3 млн господарствам – готівкових виплат на суму 3,1 млрд грн та безготівкових на суму 191 млн грн. Середній розмір субсидії – 800 грн на особу та 1200 грн на сім’ю. Більше 50% одержувачів отримують субсидію у розмірі 25-50% від вартості послуг.

Монетизовану субсидію видаватимуть 34 банки

З 1 жовтня в Україні почав діяти новий механізм фінансування житлових субсидій - запроваджено монетизацію субсидій на житлово-комунальні послуги. Тепер гроші передаються людям, а не підприємствам-надавачам послуг. Громадяни, яким було призначено субсидії, зможуть отримувати їх у вигляді готівкових та безготівкових виплат. Готівкова форма передбачає можливість відкриття рахунку в будь-якому з 34 уповноважених банків, або отримання грошей у відділеннях «Укрпошти». Раніше «Ощадбанк» був єдиною установою, куди перераховувалися субсидії.

Якщо сума у платіжках за комуналку буде за опалювальний період менша, ніж розмір субсидії, українці зможуть одержувати різницю готівкою та витрачати зекономлені кошти на власний розсуд.

Міністерство соціальної політики ініціює зміни, що дозволять пільговикам переходити на готівкову форму впродовж всього опалювального сезону, а не обмежуватись датою до 15 жовтня. «Зараз це рішення проходить погодження у Кабміні, щоб з 1 січня 2020 року ті хто хоче перейти на готівкову форму субсидій могли це зробити будь-коли. Для максимального поширення інформації ми розмістимо на сайті Мінсоцполітики дорожню картку процесу та розповсюдимо по усіх регіональних управліннях соцзахисту, щоб кожен пільговик міг прийняти зручне для себе рішення», - сказав Віталій Музиченко.

І хоча в органах влади звітують про майже стовідсотковий готівковий розрахунок, в дійсності в листопаді пільговики атакували управління соцзахисту місцевих органів влади, адже на їхні рахунки кошти так і не надійшли. Це зумовлено тим, що, у реєстрі пільговиків були знайдені неточності. Тому якщо не нарахували допомогу, пільговику необхідно звернутись до органів соціального захисту за місцем проживання для уточнення даних про себе та членів сім’ї. Після цього інформація в реєстрі буде відкоригована, а сума субсидії донарахована з жовтня-місяця.

Наталка Прудка, «Главком»