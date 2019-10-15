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    Економіка та фінанси

    У Нафтогазі, Укрзалізниці та Укрпошті проведуть аудит майна — Кабмін

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    Компанії і органи влади повинні визначитися щодо доцільності утримання надлишкового майна з урахуванням стратегічних планів розвитку - У Нафтогазі, Укрзалізниці та Укрпошті проведуть аудит майна — Кабмін
    Компанії і органи влади повинні визначитися щодо доцільності утримання надлишкового майна з урахуванням стратегічних планів розвитку

    Майно, що буде визначено як надлишкове або непрофільне для діяльності - продадуть або здадуть в оренду - уряд

    Кабінет міністрів доручив НАК «Нафтогаз України», Укрзалізниці, Укрпошті та «іншим ключовим центральним органам виконавчої влади» провести детальний аналіз і аудит своїх балансів, балансів дочірніх підприємств і заснованих ними суб'єктів господарювання.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    Згідно з рішенням Кабміну, компанії і органи влади повинні визначитися щодо доцільності утримання надлишкового майна з урахуванням стратегічних планів розвитку.

    «Майно, що буде визначено як надлишкове або непрофільне для діяльності - продати або здати в оренду за ринковою ціною у прозорий спосіб через Prozorro», — йдеться у повідомленні Кабінету міністрів.

    Раніше повідомлялося, що Верховна Рада скасувала перелік заборонених до приватизації держкомпаній.

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