У Нафтогазі, Укрзалізниці та Укрпошті проведуть аудит майна — Кабмін



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Компанії і органи влади повинні визначитися щодо доцільності утримання надлишкового майна з урахуванням стратегічних планів розвитку

Майно, що буде визначено як надлишкове або непрофільне для діяльності - продадуть або здадуть в оренду - уряд

Кабінет міністрів доручив НАК «Нафтогаз України», Укрзалізниці, Укрпошті та «іншим ключовим центральним органам виконавчої влади» провести детальний аналіз і аудит своїх балансів, балансів дочірніх підприємств і заснованих ними суб'єктів господарювання.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з рішенням Кабміну, компанії і органи влади повинні визначитися щодо доцільності утримання надлишкового майна з урахуванням стратегічних планів розвитку.

«Майно, що буде визначено як надлишкове або непрофільне для діяльності - продати або здати в оренду за ринковою ціною у прозорий спосіб через Prozorro», — йдеться у повідомленні Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада скасувала перелік заборонених до приватизації держкомпаній.