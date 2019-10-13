Уряд підтримав створення Єдиного держреєстру ветеранів



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Реєстр дозволить чітко визначити кількість ветеранів

Кабінет міністрів України схвалив створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Реєстр планують створити у рамках змін до державної цільової програми фізичної, медичної реабілітації та психосоціальної реадаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей. Реєстр дозволить чітко визначити кількість ветеранів, їхні проблеми й потреби та шляхи розв’язання цих питань.

Також зазначається, що розробка електронної платформи Е-ветеран передбачає створення ветеранських просторів у кожному регіоні. Вони мають єдиним стати майданчиком для надання послуг і сервісів ветеранам та їхнім родинами.

Програма розрахована до 2023 року та передбачає створення Національного центру захисту психічного здоров’я і реабілітації ветеранів та їх родичів.

«Програма передбачає необхідні заходи та інструменти, які дозволять нам забезпечувати всі напрямки реабілітації та реадаптації ветеранів та членів їхніх родин, впровадити програми фізичної та ментальної реабілітації та реадаптації та загалом підвищити соціальний захист ветеранів і їх близьких», – зазначили в уряді.

Нагадаємо, Кабмін виділив мільярд гривень на зарплати шахтарям.