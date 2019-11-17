У Новому Роздолі на Львівщині досі немає опалення



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Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони

У «Нафтогазі» назвали ситуацію в Новому Роздолі «критичною»

У Новому Роздолі Львівської області досі не включили опалення для місцевих жителів. Про це повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України» 17 листопада у Facebook.

У компанії назвали ситуацію в місті «критичною».

«Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони. Під загрозою постачання води в один із районів міста. Минулої зими через недбалість попереднього управителя на Новороздільській ТЕЦ сталася серйозна аварія, а цього року регламентні роботи не фінансувалися і не проводилися належним чином», – йдеться в повідомленні.

«Нафтогаз» запросив на зустріч 18 листопада працівників ТЕЦ, а також колишніх працівників, яких звільнили через невиплату зарплат попереднім управителем.

«Наразі ми працюємо не тільки над тим, щоб максимально швидко перевірити технічний стан інфраструктури і запустити ТЕЦ Нового Роздолу і Новояворівська, а й над тим, щоб повернути спеціалістів. Адже люди не отримували зарплати від минулого управителя «Гарант Енерго М» протягом п'яти місяців. Ми розуміємо, що частина людей вимушено звільнилася, щоб отримати право на допомогу від держави і хоч якось годувати свої родини. Ці люди отримають право повернутися, про що ми завтра і поговоримо», – заявили у пресслужбі.

Нагадаємо, цього тижня прем’єрміністр України Олексій Гончарук прибув на Львівщину з робочою поїздкою через ситуацію з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі.

За словами Гончарука, тепломережа у Новому Роздолі не готова до старту.

До слова, наприкінці жовтня мер Нового Роздолу пішов у відставку через зрив опалювального сезону.