Гончарук сказав, коли на Львівщині вирішать проблему з опаленням



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У середу ввечері прем’єрміністр України Олексій Гончарук прибув на Львівщину з робочою поїздкою через ситуацію з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі

Прем’єр ініціює передачу ТЕЦ у Новояворівську в управління компанії групи НАК «Нафтогаз України»

Мешканці Новояворівська Львівської області будуть з теплом в домівках за декілька днів. Ситуація в Новому Роздолі трошки складніша, адже там тепломережа не готова до старту.

Про це повідомив у Facebook прем’єрміністр Олексій Гончарук.

«Через безвідповідальність сумнівної приватної компанії, яка де-факто контролює ТЕЦ, 60 тисяч людей у Новому Роздолі та Новояворівську могли залишитись без тепла взимку», - написав він.

За інформацією глави уряду, ці два міста виявились не готовими до подачі тепла: у трубах немає води, гідравлічні випробування влітку не проводились, працівники ТЕЦ не отримують зарплату вже майже півроку.

«Чим займалась приватна компанія-управитель весь цей час — із цим мають розібратись відповідні правоохоронні органи. Я не залишу цю ситуацію без контролю та хочу нагадати, що у кожної неспроможності в розв'язання проблеми – є ім‘я та посада. Все це буде виявлено та отримає належну оцінку і належне покарання. Представники поліції вже цим займаються», - заявив Гончарук.

Також він додав, що ініціює передачу ТЕЦ в управління компанії групи НАК «Нафтогаз України».

«Це відбуватиметься протягом двох-трьох днів. Паралельно спеціалісти перевірятимуть обладнання та усуватимуть технічні неполадки». За інформацією прем’єра, у Новояворівську люди будуть з теплом в домівках за декілька днів.

«Ситуація в Новому Роздолі трошки складніша. Там тепломережа не готова до старту. Дав доручення протягом щонайбільше п‘яти днів підготувати мережу до старту! ДСНС готова у разі зниження температури забезпечити громадян усім необхідним», - додав Гончарук.

Нагадаємо, у середу ввечері прем’єрміністр України Олексій Гончарук прибув на Львівщину з робочою поїздкою через ситуацію з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі.

До слова, наприкінці жовтня мер Нового Роздолу пішов у відставку через зрив опалювального сезону.