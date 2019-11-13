Гончарук приїхав на Львівщину через зрив опалювального сезону



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Олексій Гончарук (у центрі) під час візиту у Львівську область

Очільник уряду підкреслив, що винні у зриві опалювального сезону на Львівщині будуть покарані

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук прибув на Львівщину з робочою поїздкою через ситуацію з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Нафтогаз тепло» виплатить заборгованість. Люди повинні відчути захищеність. Для оформлення усіх документів знадобиться три-чотири дні», - уточнив Гончарук.

Він підкреслив, що винні у зриві опалювального сезону на Львівщині будуть покарані.

Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак, яка також прибула на Львівщину, підкреслила, що не пізніше 18 листопада жителі регіону отримають тепло з Новояворівської ТЕЦ.

Під час перебування на Новояворівській ТЕЦ, де зібралися працівники колективу і вимагають розв'язати питання з виплатою заборгованості по зарплаті, він пообіцяв їм гроші та нового керівника. Натомість вони повинні вийти на робочі місця і приступити до обслуговування станцій, пише видання.

Також на Львівщині перебуває голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв.

Після Новояворівська високопосадовці відвідають Новий Роздол, де ситуація є складнішою, бо там є проблема з обладнанням, яке частково демонтоване.

Як відомо, проблеми з опаленням у Новояворівську та Новому Роздолі почалися після того, як НАБУ викрило два теплогенеруючих підприємства, що належать братам Дубневичам, у розкраданні газу на суму 1,5 мільярда гривень. Тоді ж суд арештував ці підприємства, а державне агентство АРМА передало їх в управління ПП «Гарант Енерго М» - фірмі, яку обрали на конкурсі. Проте новий управитель не впорався із функціями, оскільки виникли проблеми із кадрами, а частину обладнання ТЕЦ демонтували старі власники.

Після низки звернень Львівської ОДА до різних відомств, ситуацію з опаленням в обох містах взяв на контроль прем’єрміністр Олексій Гончарук. Потім комісія з надзвичайних ситуацій Львівської ОДА визнала ситуацію надзвичайною, а Кабінет міністрів своїм розпорядженням дав дозвіл на зміну управляючої компанії.

Наприкінці жовтня мер Нового Роздолу пішов у відставку через зрив опалювального сезону.