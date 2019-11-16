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    Новини

    Мешканці будинку у Святошинському районі перекрили рух на одному з найжвавіших проспектів Києва – утворились затори

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    Мешканці будинку у Святошинському районі перекрили рух на одному з найжвавіших проспектів Києва – утворились затори
    Фото Укрінформ

    На місці працює поліція і патрульні

    У Києві мешканці одного з будинків перекрили рух автомобілів на проспекті Перемоги при виїзді на Кільцеву дорогу через відсутність у їх будинку опалення.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    Кілька десятків мешканців будинку у Святошинському районі перекрили проспект, оскільки в їх помешканні досі не підключено опалення.

    В результаті перекриття дороги утворилися затори як на проспекті Перемоги, так і на Кільцевій дорозі.

    На місці працює поліція і патрульні.

    Опалювальний сезон у Києві розпочався 25 жовтня. За інформацією КМДА, станом на 31 жовтня у Києві було підключено до опалення 90% житлових будинків. Однак в кількох будинках столиці, в тому числі у Святошинському районі, де люди перекрили дорогу, досі немає опалення.

    Нагадаємо, Кличко анонсував презентацію нового Генплану Києва.

    Київ опалювальний сезон опалення протест КМДА
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