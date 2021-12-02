У рейтингу найдорожчих міст світу з'явився новий лідер

Тель-Авів обігнав Гонконг, Париж і Цюріх як найдорожче місто для проживання

Столиця Ізраїлю піднялася відразу на п'ять рядків у списку через великі темпи інфляції національної валюти по відношенню до долара

Тель-Авів змістив Париж із першого місця у рейтингу найдорожчих для життя міст світу. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на рейтинг Economist Intelligence Unit.

Зазначається, що столиця Ізраїлю піднялася відразу на п'ять рядків у списку через великі темпи інфляції національної валюти по відношенню до долара і пов'язаного з цим зростанням цін на транспорт, продукти харчування та побутову техніку.

Наступні за Тель-Авівом місця посіли торішні лідери – Париж, Сінгапур, Цюріх і Гонконг. Нью-Йорк посів шосте, Женева – сьоме, а Копенгаген, Лос-Анджелес та Осака завершують десятку найкращих.

Дамаск був визнаний найдешевшим містом у світі для проживання, за ним йдуть Тріполі в Лівії та Ташкент, столиця Узбекистану.

«Цього року ми явно бачимо значущість цього індексу особливо в контексті зміни цін на вуглеводні», – повідомила аналітик The Economist Упасана Дутт.

При цьому, у минулорічному рейтингу, складеному сайтом Numbeo, найдорожчими містами світу стали Цюріх, Базель та Лозанна.

До слова, британська аналітична компанія Compare the Market склала список країн, які найгірше підходять для керування автомобілем.

Експерти оцінювали розвиток інфраструктури, рівень смертності на дорогах, а також підрахували кількість витрат, необхідних для володіння автомобілем.

Найгіршою країною для автомобілістів фахівці визнали Росію. За їх даними, в РФ найгірша якість доріг, високий рівень смертності, а також найбільша завантаженість трас серед усіх країн рейтингу.