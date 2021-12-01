У Великій Британії з'явиться парк поїздів на водневих паливних елементах

Інноваційний парк налічуватиме десять водневих електропоїздів компанії Alstom

Французький виробник залізничного транспорту Alstom та британська залізнична компанія Eversholt Rail підписали угоду про постачання до Великобританії водневих електропоїздів HMU. Остаточні контракти будуть підписано на початку 2022 року, – повідомляє H2 View.

В рамках проекту Alstom побудує, введе в експлуатацію та підтримуватиме новий водневий парк, що складається з десяти тривагонних електропоїздів HMU на водневих паливних елементах. Згідно з підписаним меморандумом про взаєморозуміння, компанії ділитимуться всією технічною та комерційною інформацією, щоб забезпечити успіх проекту.

«Залізничний транспорт вже є видом транспорту із найменшими викидами вуглекислого газу, але ми можемо зробити ще більше. Я радий, що ми уклали цю угоду з нашими друзями Eversholt Rail, яка призведе до створення першого у Великій Британії парку нових водневих поїздів», – сказав керуючий директор Alstom у Великій Британії та Ірландії Нік Кроссфілд.

«Важливо, щоб ми якомога раніше почали декарбонізацію британських залізниць, якщо хочемо досягти нульового показника викидів до 2050 року. Водневі силові установки грають у цьому важливу роль, і проект з Alstom демонструє, як приватний сектор може працювати разом, щоб змінити ситуацію», – сказала у свою чергу генеральна директорка Eversholt Rai Мері Кенні.