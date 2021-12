Штам Omicron виявили вже у 23 країнах, – ВООЗ

Вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу Omicron. Про це повідомляється на сторінці ВООЗ у Twitter.

«Поява варіанту Omicron, зрозуміло, привернула увагу всього світу. Принаймні 23 країни … зараз повідомили ВООЗ про випадки захворювання «Омікрон», і ми очікуємо, що ця кількість зростатиме», – йдеться у повідомленні.

"The emergence of the Omicron variant has understandably captured global attention. At least 23 countries from five of six WHO regions have now reported cases of Omicron, and we expect that number to grow"-@DrTedros #COVID19