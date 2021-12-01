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    Штам Omicron виявили вже у 23 країнах, – ВООЗ

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    Вже 23 країни повідомили ВООЗ про виявлення штаму &laquo;Омікрон&raquo; - Штам Omicron виявили вже у 23 країнах, – ВООЗ
    Вже 23 країни повідомили ВООЗ про виявлення штаму «Омікрон»
    фото з відкритих джерел

    Наразі найбільше випадків зафіксовано у Південній Африці – 77 та у Великій Британії – 22

    Вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу Omicron. Про це повідомляється на сторінці ВООЗ у Twitter.

    «Поява варіанту Omicron, зрозуміло, привернула увагу всього світу. Принаймні 23 країни … зараз повідомили ВООЗ про випадки захворювання «Омікрон», і ми очікуємо, що ця кількість зростатиме», – йдеться у повідомленні.

    Телеканал CNN передає, що новий штам зафіксували у таких країнах: в Австралії – 7 випадків, в Австрії, Бельгії, Чехії, Франції (Реюньон), Саудівській Аравії – по одному випадку, у Ботсвані – 19, у Бразилії – 2, в Канаді – 6, у Данії – 4, в Німеччині – 9, у Гонконзі – 4, в Ізраїлі – 4, в Італії – 9, в Японії – 2, у Нідерландах – 16, у Нігерії – 3, у Норвегії – 2, в Португалії – 13, у Південній Африці – 7, в Іспанії – 2, у Швеції – 3, у Великій Британії – 22.

    Наразі найбільше випадків нового штаму коронавірусу зафіксували у Південній Африці – 77, та у Великій Британії – 22.

    Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

    Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

    Теги: Франція Гонконг ВООЗ коронавірус
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    Штам Omicron виявили вже у 23 країнах, – ВООЗ