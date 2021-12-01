Штам Omicron виявили вже у 23 країнах, – ВООЗ

Наразі найбільше випадків зафіксовано у Південній Африці – 77 та у Великій Британії – 22

Вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу Omicron. Про це повідомляється на сторінці ВООЗ у Twitter.

«Поява варіанту Omicron, зрозуміло, привернула увагу всього світу. Принаймні 23 країни … зараз повідомили ВООЗ про випадки захворювання «Омікрон», і ми очікуємо, що ця кількість зростатиме», – йдеться у повідомленні.

"The emergence of the Omicron variant has understandably captured global attention. At least 23 countries from five of six WHO regions have now reported cases of Omicron, and we expect that number to grow"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 1, 2021

Телеканал CNN передає, що новий штам зафіксували у таких країнах: в Австралії – 7 випадків, в Австрії, Бельгії, Чехії, Франції (Реюньон), Саудівській Аравії – по одному випадку, у Ботсвані – 19, у Бразилії – 2, в Канаді – 6, у Данії – 4, в Німеччині – 9, у Гонконзі – 4, в Ізраїлі – 4, в Італії – 9, в Японії – 2, у Нідерландах – 16, у Нігерії – 3, у Норвегії – 2, в Португалії – 13, у Південній Африці – 7, в Іспанії – 2, у Швеції – 3, у Великій Британії – 22.

Наразі найбільше випадків нового штаму коронавірусу зафіксували у Південній Африці – 77, та у Великій Британії – 22.

Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.