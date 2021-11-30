Росія очолила рейтинг найгірших у світі країн для водіїв

Росію назвали найгіршою у світі країною для водіїв

Експерти назвали Росію найгіршою у світі країною для володіння автомобілем

Британська аналітична компанія Compare the Market склала список країн, які найгірше підходять для керування автомобілем.

Експерти оцінювали розвиток інфраструктури, рівень смертності на дорогах, а також підрахували кількість витрат, необхідних для володіння автомобілем.

Найгіршою країною для автомобілістів фахівці визнали Росію. За їх даними, в РФ найгірша якість доріг, високий рівень смертності, а також найбільша завантаженість трас серед усіх країн рейтингу.

Рейтинг найгірших країн світу для автомобілістів

Також до трійки найгірших увійшли Бразилія та Мексика. Бразилія мала найвищий рівень смертності на дорогах, великі витрати на автотранспорт, великі затори та погані дороги.

Мексика має найкращу якість доріг серед трьох країн.

А ось найкращими у світі країнами для автомобілістів експерти визнали Данію, США та Нідерланди.