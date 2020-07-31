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    Економіка та фінанси

    У Сенат США внесли законопроект про допомогу Україні на $300 млн

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    У Сенат США внесли законопроект про допомогу Україні на $300 млн - У Сенат США внесли законопроект про допомогу Україні на $300 млн
    У Сенат США внесли законопроект про допомогу Україні на $300 млн

    Гроші підуть на надання Збройним силам України летальної зброї

    В Сенат США внесли проект закону, який передбачає щорічне виділення 300 млн доларів в якості військової допомоги Україні. Гроші підуть в тому числі на надання Збройним силам України летальної зброї.

    Про це повідомляє Reuters.

    Крім того, в документі йдеться про виділення 4 млн доларів в рік на підготовку українських офіцерів. Законопроект вимагає звіту Міноборони США і Держдепартаменту про потреби ЗСУ та плану надання допомоги у сфері безпеки

    Також у законопроекті прописано, що Сполучені Штати повинні призначити спецпосланця по Україні в якості представника США на переговорах у "нормандському форматі", а також створити робочу групу по Україні з відповідними європейськими союзниками.

    Законопроект був представлений сенаторами-демократами Джимом Рішем, Бобом Менендесом, Крісом Мерфі і Джин Шахін, а також республіканцями Робом Портманом і Джоном Баррассо.

    Раніше повідомлялося, що державний секретар США Майк Помпео підтримує збільшення летальної допомоги Україні.

    США ЗСУ Міноборони гроші Сенат США
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