У Сенат США внесли законопроект про допомогу Україні на $300 млн



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У Сенат США внесли законопроект про допомогу Україні на $300 млн

Гроші підуть на надання Збройним силам України летальної зброї

В Сенат США внесли проект закону, який передбачає щорічне виділення 300 млн доларів в якості військової допомоги Україні. Гроші підуть в тому числі на надання Збройним силам України летальної зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, в документі йдеться про виділення 4 млн доларів в рік на підготовку українських офіцерів. Законопроект вимагає звіту Міноборони США і Держдепартаменту про потреби ЗСУ та плану надання допомоги у сфері безпеки

Також у законопроекті прописано, що Сполучені Штати повинні призначити спецпосланця по Україні в якості представника США на переговорах у "нормандському форматі", а також створити робочу групу по Україні з відповідними європейськими союзниками.

Законопроект був представлений сенаторами-демократами Джимом Рішем, Бобом Менендесом, Крісом Мерфі і Джин Шахін, а також республіканцями Робом Портманом і Джоном Баррассо.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Майк Помпео підтримує збільшення летальної допомоги Україні.