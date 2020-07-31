Однопартійці Трампа не підтримали його намір перенести президентські вибори



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Голова юридичного комітету Сенату заявив, що зможуть безпечно провести персональне голосування й у листопаді

Республіканці в Сенаті США відхилили пропозицію глави Білого дому відкласти президентські вибори у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це заявив голова юридичного комітету Сенату Ліндсі Грем, який вважається близьким союзником президента Трампа, пише The Hill.

«Я також (як і президент США – ред.) стурбований тим, що надсилання виборцями бюлетенів поштою має стати єдиним способом голосування. Однак я не вважаю, що ми мусимо переносити вибори», - заявив впливовий однопартієць Трампа.

Він нагадав, що в його штаті, Південній Кароліні, минулого місяця успішно відбулися праймеріз.

«Думаю, ми зможемо безпечно провести персональне голосування й у листопаді», - зауважив Грем.

Сенатор ще раз підкреслив, що «відкладення виборів, очевидно, не є гарною ідеєю».

Вибори президента у США мають відбутися 3 листопада 2020 року.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав відтермінувати проведення виборів президента. На його думку, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

Між іншим, за омтанніми даними колишній віце-президент США і найбільш ймовірний кандидат Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден випередив по голосам підтримки чинного лідера країни Дональда Трампа в трьох ключових штатах.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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