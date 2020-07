У США кортеж віцепрезидента Пенса потрапив у ДТП

Автобус з туру Пенса потрапив у незначну ДТП із самоскидом

Колона автомобілів, автобусів та поліцейських мотоциклів, яка супроводжувала віцепрезидента США Майкла Пенса, потрапила в ДТП.

Про це повідомив директор з питань комунікацій телекомпанії C-SPAN Говард Мортан у Twitter.

«Автобус з туру Пенса потрапив у незначну ДТП із самоскидом на шляху до одного з місць проведення кампанії під Пітсбургом», - зазначається в повідомленні.

З деяких світлин можна також зрозуміти, що постраждав один поліцейський мотоцикліст із кортежу віцепрезидента.

Per @KDKA --



.@VP Pence "tour bus has been involved in a minor accident with a dump truck on the way to a campaign stop outside of Pittsburgh."https://t.co/oTYtcF9ZqY pic.twitter.com/4LgGlMvhWn