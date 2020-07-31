У США кортеж віцепрезидента Пенса потрапив у ДТП



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У США кортеж віцепрезидента Пенса втрапив у ДТП

Автобус з туру Пенса потрапив у незначну ДТП із самоскидом

Колона автомобілів, автобусів та поліцейських мотоциклів, яка супроводжувала віцепрезидента США Майкла Пенса, потрапила в ДТП.

Про це повідомив директор з питань комунікацій телекомпанії C-SPAN Говард Мортан у Twitter.

«Автобус з туру Пенса потрапив у незначну ДТП із самоскидом на шляху до одного з місць проведення кампанії під Пітсбургом», - зазначається в повідомленні.

З деяких світлин можна також зрозуміти, що постраждав один поліцейський мотоцикліст із кортежу віцепрезидента.

Per @KDKA --



.@VP Pence "tour bus has been involved in a minor accident with a dump truck on the way to a campaign stop outside of Pittsburgh."https://t.co/oTYtcF9ZqY pic.twitter.com/4LgGlMvhWn — Howard Mortman (@HowardMortman) July 30, 2020

Пенс не постраждав.

Нагадаємо, у Німеччині літак протаранив вежу аеропорту.

Як повідомлялося, у німецькій столиці вранці в неділю, 26 липня, чорний позашляховик Mercedes в’їхав у натовп, поранивши 7 людей. Перехожі, які стали свідками ДТП, перебувають у стані шоку, їм надають допомогу психологи.

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