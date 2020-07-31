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    У світі

    У США кортеж віцепрезидента Пенса потрапив у ДТП

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    У США кортеж віцепрезидента Пенса втрапив у ДТП - У США кортеж віцепрезидента Пенса потрапив у ДТП
    У США кортеж віцепрезидента Пенса втрапив у ДТП

    Автобус з туру Пенса потрапив у незначну ДТП із самоскидом

    Колона автомобілів, автобусів та поліцейських мотоциклів, яка супроводжувала віцепрезидента США Майкла Пенса, потрапила в ДТП.

    Про це повідомив директор з питань комунікацій телекомпанії C-SPAN Говард Мортан у Twitter.

    «Автобус з туру Пенса потрапив у незначну ДТП із самоскидом на шляху до одного з місць проведення кампанії під Пітсбургом», - зазначається в повідомленні.

    З деяких світлин можна також зрозуміти, що постраждав один поліцейський мотоцикліст із кортежу віцепрезидента.

    Пенс не постраждав.

    Нагадаємо, у Німеччині літак протаранив вежу аеропорту.

    Як повідомлялося, у німецькій столиці вранці в неділю, 26 липня, чорний позашляховик Mercedes в’їхав у натовп, поранивши 7 людей. Перехожі, які стали свідками ДТП, перебувають у стані шоку, їм надають допомогу психологи.

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