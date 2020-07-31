Адміністрація Трампа підтримує збільшення летальної допомоги Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Помпео під час свідчень у Конгресі США Фото: АР

Державний департамент США погодив продаж нової партії «джавелінів» Україні на початку жовтня 2019 року

Державний секретар США Майк Помпео підтримує збільшення летальної допомоги Україні.

Про це він заявив у ході свідчень у сенатському Комітеті з міжнародних відносин, повідомляє «Голос Америки».

«Адміністрація США дійсно підтримує збільшення летальної допомоги», – сказав Помпео, відповідаючи на поставлене йому питання щодо летальної допомоги Україні.

Раніше, під час виступу, Помпео заявив, що Росія є дестабілізуючою силою на міжнародній арені, а адміністрація Трампа вдалась до кроків на протидію їй.

«Ця адміністрація здійснила кроки для захисту наших інтересів та друзів. Ми оприлюднили Кримську декларацію, ми надали Україні летальне військове обладнання. Ми наклали санкції на понад 360 російських цілей за все, від порушень прав людини, до підтримки Росією вбивчого режиму Асада, до використання найманців та ставлеників в цілому світі», – наголосив Помпео.

17 червня Посольство США в Україні повідомило, що Вашингтон передав Києву військове обладнання в рамках співпраці у сфері безпеки на понад 60 мільйонів доларів, в тому числі, рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin.

Державний департамент США погодив продаж нової партії «джавелінів» Україні на початку жовтня 2019 року. Тоді йшлося про 150 ракет і 10 пускових установок для них на суму понад 39 мільйонів доларів.