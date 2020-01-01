У Лондоні вандал порізав картину Пікассо за $26 млн



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20-річний чоловік, імовірно, порізав картину 1944 року під назвою «Бюст жінки»

Картина прибрана з експозиції, масштаб завданих їй ушкоджень встановлюється

Молодий чоловік пошкодив картину Пабло Пікассо вартістю 20 млн фунтів стерлінгів (більше $26 млн - ред.) у сучасній галереї Тейт у Лондоні.

Про це повідомляє ВВС у вівторок, 31 грудня.

Відзначається, що інцидент стався в суботу, проте відомо про нього стало лише зараз. 20-річний Шакіл Массі, імовірно, порізав картину 1944 року під назвою «Бюст жінки», на якій Пікассо зобразив свою кохану Дору Маар.

У вівторок у магістратський суд лондонського району Камберуелл-грін щодо Массі були висунуті звинувачення в нанесенні збитку витвору мистецтва. Сам молодий чоловік, мотиви якого залишаються невідомими, відкинув висунуті звинувачення.

Суд відмовився випускати Массі під заставу і, таким чином, він буде чекати у в'язниці наступного судового засідання у його справі, призначеного на 30 січня.

Картина прибрана з експозиції. Масштаб завданих їй ушкоджень встановлюється. Галерея Тейт працює у звичайному режимі.