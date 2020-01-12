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    В Одесі за вихідні двічі пограбували музей Порохова вежа

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    <span>Пограбування музею Порохова вежа в&nbsp;Одесі</span> - В Одесі за вихідні двічі пограбували музей Порохова вежа
    Пограбування музею Порохова вежа в Одесі

    Директор музею Порохова вежа задумався про охорону

    В Одесі 11 та 12 січня пограбували музей Порохова вежа, розташований у Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка.

    Про це повідомив директор музею Артем Погосян у Facebook.

    За його словами, вночі 11 січня грабіжники відкрили замок, зламали вітрини, розкидали речі, розбили вікно і винесли з приміщення старовинні монети, книги.

    На наступний день, 12 січня, музей пограбували вдруге.

    «Вони повернулися. Зламано ще дві вітрини. Знову вкрадено і знищено експонати. Вони знищать все. Треба думати про охорону», — написав Погосян.

    До слова, перша леді України відвідала музей в Омані в шльопанцях.

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