В Одесі за вихідні двічі пограбували музей Порохова вежа
Пограбування музею Порохова вежа в Одесі
Директор музею Порохова вежа задумався про охорону
В Одесі 11 та 12 січня пограбували музей Порохова вежа, розташований у Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка.
Про це повідомив директор музею Артем Погосян у Facebook.
За його словами, вночі 11 січня грабіжники відкрили замок, зламали вітрини, розкидали речі, розбили вікно і винесли з приміщення старовинні монети, книги.
На наступний день, 12 січня, музей пограбували вдруге.
«Вони повернулися. Зламано ще дві вітрини. Знову вкрадено і знищено експонати. Вони знищать все. Треба думати про охорону», — написав Погосян.
До слова, перша леді України відвідала музей в Омані в шльопанцях.