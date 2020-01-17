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    У Британії за мільйон фунтів продали рідкісну монету

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    Монета є совереном: тип золотої монети номіналом один фунт - У Британії за мільйон фунтів продали рідкісну монету
    Монета є совереном: тип золотої монети номіналом один фунт

    Монета була однією з шести, підготовлених Королівським монетним двором у 1936 році

    Рідкісна монета соверен Едварда VIII 1937 року була куплена приватним колекціонером за 1 мільйон фунтів стерлінгів ($1,3 млн), що зробило її найдорожчою британською монетою за всю історію.

    Про це повідомляє Reuters.

    Монета була однією з шести, підготовлених Королівським монетним двором, коли Едвард став королем в 1936 році, і повинна була бути серійно випущена для загального обігу з 1 січня 1937 року.

    Але він відрікся від престолу в грудні 1936 року, щоб одружитися з американкою Уолліс Сімпсон, після чого випуск монет було скасовано, а викарбувані монети ніколи не входили в обіг.

    Едуард VIII наполягав на тому, щоб на портреті була зображена його ліва сторона, порушуючи традицію, що кожен новий монарх повинен бути повернений на монеті в протилежному напрямку до свого попередника.

    Монета є совереном: тип золотої монети номіналом один фунт. Таких монет більше немає в обігу, але вони все ще діють як законний платіжний засіб у Великій Британії.

    Виготовлена з 22-каратного золота, вона трохи менше і легше сучасної монети в 1 фунт.

    З шести спочатку випущених монет, чотири знаходяться в музеях та установах, а дві в приватній власності.

    Про їх існування не було широко відомо до 1970 року, оскільки вони були замкнені в сховищі і не виставлялися як частина колекції музею Королівського монетного двору через зречення Едварда.

    Королівський монетний двір отримав дану монету від колекціонера із США, щоб повернути її до Британії для нового покупця.

     

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