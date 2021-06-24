У «Слузі народу» заявляють, що НКРЕКП допомагає трейдерам грабувати державні енергокомпанії

Буймістер стверджує, що на чолі НКРЕКП сидять кишенькові люди Коломойського

Діючий склад НКРЕКП допомагає наближеним до себе трейдерам грабувати державні енергетичні компанії.

Про це заявила народний депутат («Слуга народу») Людмила Буймістер в ефірі телеканалу «Прямий».

«У нас немає незалежних регуляторів. Чому збільшуються статки в олігархів, у того ж Коломойського? Тому що на чолі Регулятора НКРЕКП сидять його кишенькові люди і допомагають йому виводити гроші з держбюджету і покладати всі збитки на державні кампанії», – заявила нардеп.

Вона наголосила, що НКРЕКП відкрито стала на сторону трейдерів-посередників, які з дозволу комісії паразитують на державних енергетичних компаніях.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків «Енергоатому» та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію «Енергоатом» у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

Нагадаємо, нардеп Наливайченко стверджує, що підозрюваний НАБУ в «торгівлі повітрям» трейдер пов’язаний з головою НКРЕКП.