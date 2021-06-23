Спроби НКРЕКП зберегти імпорт струму з РФ і Білорусі ледь не позбавили країну 200 млн грн, – нард

З початку 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт годин на суму понад 1 млрд грн

Позитивний ефект від зупинки імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі за місяць склав 200 млн грн.

Про це повідомив народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко.

«Ми домоглися прийняття відповідного закону, змусили основного лобіста російського імпорту – тарифну комісію НКРЕКП – його виконати. І вже зараз ці 200 млн грн залишилися в українській економіці. Не були відправлені до країни-агресора та режиму Лукашенка на фінансування гібридної війни проти України», – наголосив нардеп.

Він наголосив, що заборона на імпорт струму з Росії і Білорусі діє лише до 1 жовтня 2021 року.

«Тому наразі наше головне завдання - змусити чиновників НКРЕКП повністю зупинити закупівлю струму до того часу, поки українська енергосистема не буде інтегрована до єдиної енергомережі Європейського Союзу. Над цим і працюємо! Це відповідає нашим національним інтересам», – додав ексглава СБУ.

Нагадаємо, 26 травня НКРЕКП прийняла рішення обмежити імпорт всього на 4 місяці, всупереч вимогам закону, який передбачає заборону як мінімум до кінця 2021 року.

Тимчасове рішення комісії розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.

З початку 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт годин на суму понад 1 млрд грн.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК «Укренерго» 2020 рік закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грен.