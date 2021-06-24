Тариф на електроенергію підвищать багатим, а бідним зменшать: як і кому перерахують платіжки

Кабінет міністрів перегляне тарифи на електроенергію

В Україні вже з 1 липня переглянуть тарифи на електроенергію. За різними оцінками, для тих сімей, які використовують багато струму, ціна може збільшитися з 1,68 до 2,5 грн за кВт·год. Логіка такого рішення така: багаті сім'ї, у яких багато електроприладів, повинні платити за реальною вартістю.

Чинні ціни покривають транспортування, а ось на вартість генерації струму зібраних коштів катастрофічно не вистачає, пише Obozrevatel.

Скільки насправді коштує кВт·год електроенергії?

Українці недоплачують за струм. Якби Кабінет міністрів перестав контролювати вартість, то ціна б злетіла з 1,68 до 3,5-3,9 грн за кВт·год. У такому разі, наприклад, у разі споживання 500 кВт·год на місяць сума в платіжці збільшилася б з 840 до 1750-1950 грн.

Наприклад, заступник директора з розвитку «Августа « Олег Наумик підрахував: собівартість електроенергії для кінцевого споживача може досягати 3,90 грн за кВт·год. А в Міністерстві енергетики додали: тільки на те, щоб уже згенеровану кВт·год доставити в квартиру, доводиться витрачати 1,51 грн. І за тарифу в 1,68 грн на виробництво електроенергії залишається тільки 18 копійок!

За даними Міненерго, в кожному регіоні є своя вартість виробництва і доставки «струму». І ціна може відрізнятися майже удвічі. Наприклад:

2,60-2,96 грн за кВт·год – собівартість електроенергії в Києві і Дніпропетровській області;

3,7-4 грн за кВт·год – собівартість в Івано-Франківській і Луганській областях.

Українці ж платять за «струм» за єдиним тарифом, розмір якого щонайменше удвічі нижчий за реальну вартість.

Чому така висока собівартість електроенергії?

«Собівартість кіловата енергії залежить від багатьох факторів, оскільки сама електроенергія є похідним від інших ресурсів: урану, вугілля, газу, води, сонця і вітру», – розповідає Наумик.

Проблеми на ринку електроенергії залишаються, і всі вони зводяться до одного: українці платять менше від собівартості, тарифи не покривають витрати навіть на паливо. В результаті виникла ситуація, коли в ланцюжку поставок борги накопичуються перед усіма учасниками, а сама генерація перебуває під загрозою. З чинними тарифами навіть якби українці сплатили всі платіжки, проблеми б залишилися. Якщо нічого не змінювати, то (дані Міненерго): заборгованість «Гарантованого покупця « перед «Енергоатомом» становила б 5-5,4 млрд грн;

«діра» через низькі тарифи для населення становила б 2,4 млрд грн;

додатковий дефіцит «Гарантованого покупця « склав би 1,34 млрд. «Через значні обсяги продажу електричної енергії в межах ПСО за пільговою ціною підприємство об'єктивно не зможе збалансувати свій фінансовий стан, продаючи решту обсягів на конкурентних сегментах ринку. Причини очевидні – досить низька ціна на ринку електричної енергії в профіцитний літній період і особливості залишкового профілю генерації НАЕК «Енергоатом» з перевагою нічних обсягів (після продажу необхідних для населення обсягів)», – пояснив колишній в.о. міністра енергетики Юрій Бойко. За оцінкою відомства, потенційний дефіцит коштів підприємства за підсумками року склав би 16 млрд грн. Наумик вважає, що основна проблема – перехресне субсидування. Коли держава штучно занижує загальний тариф, а потім змушена компенсувати втрати або з бюджету, або провокуючи подорожчання струму для бізнесу. За його словами, вирішувати проблему оплати комуналки малозабезпеченими повинен Мінсоц за допомогою субсидій, а тариф повинен відповідати реальним витратам. «Основною проблемою в енергетиці є перехресне субсидування. Міністерство енергетики та вугільної промисловості не повинно вирішувати питання соціального забезпечення, його основні завдання – енергоносії, енергоінфраструктура, енергобезпека і доступність», – говорить заступник директора з розвитку «Августа». «Зараз існують відмінні і недорогі рішення для надання пільг і адресних субсидій без великих витрат на адміністрування, але це питання Мінсоцполітики», – говорить Наумик.

Як переглянуть тариф на електроенергію?

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що бідних українців будуть захищати: ті, кто витрачає до 100 кВт·год на місяць, платитимуть менше. «Ми виокремлюємо населення, яке споживає до 100 кВт. На сьогодні це близько 41% споживачів із 16,9 млн домогосподарств. Проєкт нового ПСО передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу», – наголосив Галущенко.

Глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко таку ідею підтримує. Остаточне рішення ухвалить Кабмін, проєкт відповідної постанови досі не затверджений.

«Як ви бачите, в цьому році держпідприємства, пов'язані з енергетикою, стали збитковими. У бюджеті практично немає грошей на виплату зеленим інвесторам. Тому, я думаю, ці виплати перекладуть на плечі споживачів. Сьогодні вартість електроенергії 1,68 грн за кВт·год. А за даними Міненерго, реальна вартість коливається від 2,5 до 4 грн за кВт·год», – зазначає Попенко.

За його інформацією, тариф розділять і він залежатиме від обсягів споживання. Таку саму інформацію підтвердили і в Кабміні. Є кілька варіантів подорожчання, і всі вони сходяться до одного: ті, хто витрачає мало, переплачувати не будуть.

За словами Попенка, кВт·год електроенергії з 1 липня може подорожчати з 1,68 до 2,5 грн. До того ж діяти така ціна буде для тих, хто споживає більш ніж 500 кВт·год на місяць. Інший варіант – ціни підвищать для всіх, хто витрачає понад 100 кВт·год електроенергії. Остаточний проєкт Кабінет міністрів досі не презентував.

«Єдиний, але більш високий тариф для побутових споживачів допоможе уникнути махінацій. Ось тут якраз і важлива злагоджена робота профільних міністерств і Кабінету Міністрів загалом», – упевнений Наумик. У той же час Попенко таку ідею, навпаки, підтримує.

Вже через тиждень українцям можуть показати нові тарифи на електроенергію. Стримувати подорожчання далі не вдасться. Для цього немає економічної можливості. Ті українці, які не мають можливості платити за новою ціною, зможуть скористатися програмами субсидій.

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