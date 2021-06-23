В Україні зафіксовано значний стрибок цін на електроенергію: що сталося

Після зупинки блоків АЕС ціна електроенергії в Україні зросла на 20%

Зупинка енергоблоків АЕС спровокувала стрибок цін на електроенергію

Після зупинки блоків АЕС ціна електроенергії в Україні зросла на 20%. Так, ціна електроенергії на ринку на добу вперед 21 червня зросла до 1569 грн / МВт-год. Це на 20% більше, ніж в першій половині червня і майже на 70% більше, ніж середня ціна за травень. Про це повідомляється на сайті ДП «Оператор ринку».

Зазначається, що у період 22:00 – 24:00 на ринку на добу вперед спостерігався дефіцит електроенергії, що призвело до стрімкого зростання ціни в ці години до рівня максимального обмеження ціни – 2656 грн / МВт-год.

13 червня в холодний резерв був виведений блок №4 Запорізької АЕС (ЗАЕС) потужністю 1000 МВт, а в п'ятницю, 18 червня, сталася аварійна зупинка блоку №2 Хмельницької АЕС (ХАЕС).

Після відновлення роботи ХАЕС-2, ціна електроенергії на вівторок, 22 червня знизилася до 1339 грн / МВт-год, але це все одно в півтора рази дорожче травневої ціни.

Як відомо, на початку червня в Україні виник дефіцит електроенергії на ринку на добу вперед о 22:00 – 2400 щодоби.

Наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків «Енергоатому» та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію «Енергоатом» у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

16 червня НКРЕКП знову відмовилося виконувати рекомендації Міненерго, які були покликані зупинити махінації трейдерів з перепродажем електроенергії державних компаній.